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Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο
Ειδήσεις
09:30 - 05 Ιουλ 2026

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Reporter.gr Newsroom
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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το πρωί της Κυριακής (5/7) η πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Έπειτα από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλεγξαν τη φωτιά και πλέον το μοναδικό πύρινο μέτωπο που απασχολεί τις αρχές είναι το εργοστάσιο ανακύκλωσης, κοντά στην περιοχή από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, αλλά και δύο αεροσκάφη τύπου Canadair, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να μην περάσει εκ νέου σε κοντινά χωράφια και άλλες επιχειρήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqf13ggr51t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι καπνοί είναι αποπνικτικοί και προς την πλευρά της πόλης, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Εκτός από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, στις φλόγες τυλίχθηκε και μία βιοτεχνία υφασμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djpznnhi1qqp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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