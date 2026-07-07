Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Με την εξέταση σειράς δικονομικών ζητημάτων συνεχίστηκε η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται ως προς την αναβάθμιση των κατηγοριών, ενώ απέρριψε το αίτημα για τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η έδρα θα αποφανθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για το αίτημα της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας, η οποία ζητεί την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Αντίστοιχα, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει και επί των αιτημάτων που αφορούν την προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων στη δικογραφία, καθώς και την κλήση επιπλέον μαρτύρων.

Παράλληλα, η έδρα δεν έλαβε άμεσα απόφαση ούτε για το αίτημα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Όπως εξήγησε η πρόεδρος, η σχετική κρίση θα διαμορφωθεί αφού προηγουμένως υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Οι τοποθετήσεις της πολιτικής αγωγής

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης.

Μεταξύ αυτών, η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στην παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά τη σχετική δήλωση παράστασης.

Στη δικογραφία πραγματογνωμοσύνη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Στο μεταξύ, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι στα αναγνωστέα έγγραφα της υπόθεσης εντάχθηκε νέα εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο, κατατέθηκαν οπτικοακουστικά αρχεία (CD), τα οποία περιλαμβάνουν το υλικό της πραγματογνωμοσύνης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), έπειτα από παραγγελία του εφέτη ανακριτή.

Η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη θα ενσωματωθεί στη δικογραφία και θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, οπότε οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρόκειται να αναπτύξουν τους πρώτους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, με τη διαδικασία να εισέρχεται σταδιακά στην εξέταση των βασικών δικονομικών και ουσιαστικών ζητημάτων της υπόθεσης.