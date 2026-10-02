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ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη
Ειδήσεις
18:00 - 02 Οκτ 2026

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη

Reporter.gr Newsroom

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Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί κατά της επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast, στην περιοχή Μύτακα της Μήλου.

Το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την απόφαση 1097/2026 της 3ης Αυγούστου, δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, την οικοδομησιμότητα της έκτασης στην οποία ανεγείρεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και δεδομένου ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, η προσφυγή απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ειδικότερα, φέρεται να κρίθηκε ότι είχε παρέλθει χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), εντός του οποίου προβλέπεται από τον νόμο η άσκηση προσφυγής.

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, η εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει ανακοινώσει την επανέναρξη των εργασιών στις αρχές του νέου έτους, με στόχο το White Coast να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο καλοκαίρι.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιοκτησίας της εταιρείας V Tourism, αναπτύσσεται σε έκταση 29,4 στρεμμάτων στην περιοχή Μύτακα, στη βορειοανατολική Μήλο.

Το White Coast αποτελεί ένα από τα δύο μεγάλης κλίμακας ξενοδοχειακά συγκροτήματα που βρίσκονται υπό κατασκευή στο νησί.

Το χρονικό της Μήλου

Με βάση την ενημέρωση που είχε πραγματοποιήσει στις αρχές του έτους ο Δήμος Μήλου, τονίζεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2023, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος τονίζει ότι είχε κινηθεί έγκαιρα και πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα είχε δηλώσει ο Δήμαρχος Μανώλης Μικέλης «ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος», ενώ είχε παραθέσει και τη χρονική ακολουθία μιας σειράς κινήσεων του.

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