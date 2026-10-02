ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας τον Οκτώβριο για υπερωρίες και αξιολόγηση

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και η ΟΛΜΕ προχωρούν σε στάσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, αντιδρώντας στις υποχρεωτικές υπερωρίες και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η ΔΟΕ έχει κηρύξει συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1 έως 30 Οκτωβρίου, οι οποίες θα πραγματοποιούνται εφόσον επιχειρείται η ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών, ενώ προβλέπει και μονόωρες καθημερινές στάσεις για την αποτροπή της εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης.

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε 3ωρες στάσεις εργασίας από 5 έως 30 Οκτωβρίου, με στόχο την αποτροπή διαδικασιών που συνδέονται με την αξιολόγηση, καθώς και κυλιόμενες μονόωρες στάσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της ΔΟΕ

1)«Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο “Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να “καλυφθούν” με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών“, αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 1/10/2026 έως τις 30/10/2026 για

όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.

2) «Κήρυξη στάσεων εργασίας μίας (1) ώρας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 “Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της”.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι».

OΛME: Ανακοίνωσε στάσεις εργασίας ενάντια στις υποχρεωτικές υπερωρίες και την αξιολόγηση

Υλοποιώντας αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη γενική συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, το ΔΣ της ΟΛΜΕ «προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Επίσης σε άλλη ανακοίνωση, επισημαίνει ότι: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους/ισσες, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίες από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026».