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Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις
12:48 - 10 Ιουλ 2026

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (10/07) σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνι, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, συνδράμοντας στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έκταση με καλαμιές και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε γειτονικές αγροτικές εκτάσεις.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να υπάρχει απειλή για κατοικίες.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με τις ριπές να φτάνουν έως και τα 5 μποφόρ.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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