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ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς
Ειδήσεις
12:32 - 10 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Reporter.gr Newsroom
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Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις φερόμενης εγχώριας τρομοκρατικής συνωμοσίας των τελευταίων ετών ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, γνωστοποιώντας την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος οκτώ ανδρών, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Freedom 250, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, το οποίο κατατέθηκε σε δικαστήριο του Οχάιο και ενοποιεί επιμέρους έρευνες από διαφορετικές Πολιτείες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει σχέδιο με στόχο, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ, καθώς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους και παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.

Οι οκτώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία παροχής υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική δράση και για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία ομοσπονδιακών αξιωματούχων σε ομοσπονδιακό έδαφος. Σε περίπτωση καταδίκης, οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από πολυετή κάθειρξη έως και ισόβια.

Το φερόμενο σχέδιο επίθεσης

Κατά τις εισαγγελικές αρχές, η ομάδα είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της ήδη από τον Μάιο, συγκεντρώνοντας οπλισμό, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αλεξίσφαιρο εξοπλισμό, ασυρμάτους και άλλο στρατιωτικού τύπου υλικό, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε εκπαιδεύσεις σε σκοποβολή και τακτικές μάχης.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, το πρώτο στάδιο της επίθεσης προέβλεπε τη χρήση drones που θα μετέφεραν εκρηκτικά πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης. Οι εκρήξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα προκαλούσαν πανικό, οδηγώντας το πλήθος και τα προστατευόμενα πρόσωπα προς συγκεκριμένες εξόδους.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στα σημεία αυτά θα βρίσκονταν αναπτυγμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι θα άνοιγαν πυρ εναντίον των υψηλόβαθμων στόχων αλλά και πολιτών που θα επιχειρούσαν να διαφύγουν. Σε προγενέστερα στοιχεία της έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε ενδεχόμενο δεύτερο στάδιο της επίθεσης, με ένοπλη ομάδα να επιχειρεί να κινηθεί προς τις πύλες του Λευκού Οίκου εκμεταλλευόμενη την αναστάτωση.

Η επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών

Η έρευνα ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου, όταν το FBI έλαβε πληροφορίες για πιθανή επικείμενη επίθεση. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν το FBI, η Secret Service και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Οχάιο, Μιζούρι, Νεμπράσκα και Καλιφόρνια, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν επιπλέον ύποπτοι στην Ουάσιγκτον, το Μιζούρι και τη Δυτική Βιρτζίνια, όπου εντοπίστηκε και ο όγδοος κατηγορούμενος.

Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και οργανωμένη δομή

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν κυρίως κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων το Signal, ανταλλάσσοντας χάρτες, φωτογραφίες, οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους και διαδρομές διαφυγής.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι η οργάνωση διέθετε εσωτερική ιεραρχία, με διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής και συγκεκριμένους επιχειρησιακούς ρόλους για κάθε μέλος.

Ο τελευταίος κατηγορούμενος

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο 21χρονος Chandler D. Scaggs από τη Δυτική Βιρτζίνια, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε οριστεί ως ένας από τους ελεύθερους σκοπευτές της επιχείρησης.

Κατά τη δικογραφία, επρόκειτο να μεταβεί στην Ουάσιγκτον μαζί με τον φερόμενο ως βασικό οργανωτή της ομάδας, τον 19χρονο Tycen Proper. Μετά τη σύλληψη του τελευταίου, ο Scaggs φέρεται να επιχείρησε να συνεχίσει τον σχεδιασμό της μετάβασής του με τη συνδρομή άλλου συγκατηγορουμένου.

Οι ιδεολογικές αναφορές της υπόθεσης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν υιοθετήσει ακραίες αντικυβερνητικές θεωρίες, θεωρώντας πως μια μεγάλης κλίμακας επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη δικογραφία και αναλύσεις ειδικών, αναφέρουν ότι ορισμένα μέλη φαίνεται να είχαν επηρεαστεί από διαδικτυακές εξτρεμιστικές κοινότητες και από την αποκαλούμενη accelerationist ideology, μια βίαιη εξτρεμιστική αντίληψη που επιδιώκει την επιτάχυνση της κοινωνικής και πολιτειακής κατάρρευσης μέσω πράξεων μαζικής βίας.

Οι αμερικανικές αρχές δεν αποδίδουν επισήμως στους κατηγορούμενους συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και εκτιμήσεις ειδικών που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, ορισμένα από τα φερόμενα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της ομάδας παρουσιάζουν ομοιότητες με μορφές βίαιου εξτρεμισμού που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το εύρος της φερόμενης συνωμοσίας και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

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