Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε την Πέμπτη (10/7) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι ακούσατε και εσείς τέτοιες φωνές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης: "Τι θα γινόταν αν απαντούσαμε στα ουκρανικά πλήγματα με πυρηνικά όπλα;". Και μου φαίνεται ότι ήταν η πρώτη φορά που η Κίνα αντέδρασε άμεσα, σχεδόν με τη μορφή τελεσιγράφου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί καν να τίθεται θέμα χρήσης πυρηνικών όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Κατ' επέκταση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε την παρέμβαση του Πεκίνου από Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου –όπως είπε– συζητήθηκε «ο ρόλος της Κίνας στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία». Πρόσθεσε επίσης ότι συζήτησε το ζήτημα και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προτίμησε να μη δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Πούτιν: Τα ουκρανικά πλήγματα δε δικαιολογούν χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία

Όπως μεταδίδει το Politico, η Ρωσία πραγματοποίησε το Μάιο στρατιωτικές ασκήσεις με πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, ωστόσο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να διατυπώσει άμεσες πυρηνικές απειλές κατά του Κιέβου. Παρά τις πιέσεις που δέχεται από Ρώσους πολιτικούς, ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι τα ουκρανικά πλήγματα δεν προκαλούν τέτοιας έκτασης ζημιές, ώστε να δικαιολογούν πυρηνική απάντηση από τη ρωσική κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα, ο βουλευτής της Αγίας Πετρούπολης Βίκτορ Περόφ, κάλεσε τους συναδέλφους του στη νομοθετική συνέλευση να απευθύνουν αίτημα προς τον Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρός μας αναγκάστηκε να ξεκινήσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. Γι’ αυτό πιστεύω ότι εσείς, οι βουλευτές, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πρόεδρο ζητώντας του να αρχίσει να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα… κάτι που θα οδηγήσει την ηγεσία της Ουκρανίας να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Περόφ.