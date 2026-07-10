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Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Ειδήσεις
16:10 - 10 Ιουλ 2026

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και εντατικοποίησης των ελέγχων στις εγκατεστημένες δραστηριότητες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Περιφερειάρχη Αττικής, με αφορμή τα συνεχιζόμενα φαινόμενα έντονης δυσοσμίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, βάσει σχετικής αναφοράς πολιτών, προκύπτει ότι παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα φαινόμενα έντονης δυσοσμίας στο εν λόγω Δήμο, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πιθανόν, αποδίδονται σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικά έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και έλαβε τις απαντήσεις τους. Εν συνεχεία η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον Υπουργό ΠΕΝ και τον Περιφερειάρχη Αττικής τα εξής:
▪ Η δυσοσμία μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες και ο εντοπισμός της πηγής απαιτεί εξειδικευμένη μεθοδολογία και στοχευμένες μετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση συνδέεται με συγκεκριμένες οσμηρές ενώσεις που εκλύονται και κατά την παραγωγική διαδικασία
ορισμένων δραστηριοτήτων.
▪ Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων εταιρειών επεξεργασίας και αποθήκευσης πετρελαιοειδών, που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, είναι κρίσιμος, καθώς η λειτουργία τους δημιουργεί πολλές οσμηρές ενώσεις.
▪ Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν προβεί σε ελέγχους στις επιχειρήσεις, αλλά δεν προκύπτει να έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις αερίων εκπομπών απευθείας από τις εξόδους απαερίων των μονάδων, στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιόπιστη τεκμηρίωση των πηγών δυσοσμίας. Εντούτοις, έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μετρήσεις από τις ίδιες τις εταιρείες. Καταλήγοντας και λαμβανομένου υπόψη ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό κατοίκων και επηρεάζει την ποιότητα ζωής στην περιοχή, ο Συνήγορος πρότεινε τα εξής:

  • Να επιταχυνθεί ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών.
  • Προκειμένου να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η προέλευση και η ένταση του φαινομένου, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση δειγματοληπτών συνεχούς λήψης στα σημεία εξόδου των απαερίων και σε λοιπές θέσεις που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες και θα
    προβαίνουν στη λήψη και ανάλυση δειγμάτων. Για αυτό το λόγο, η Αρχή συντάχθηκε με την πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ για την ανάγκη συνεργασίας με εγκεκριμένους επιστημονικούς φορείς, για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων μετρήσεων αερίων ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).
  • Επειδή για ορισμένες από τις οσμηρές ενώσεις δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια και δεν συμπεριλαμβάνονται στις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, προτείνεται η ενδεχόμενη προσθήκη υποχρέωσης παρακολούθησης και για αυτές, με τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των μονάδων.
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