Συνήγορος του πολίτη: Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση σε διαδικασίες πρόσληψης εκπαιδευτικών

Το ζήτημα της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του ν. 4589/2019 έχει αναδείξει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Μετά από αίτηση ακύρωσης που άσκησαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, των οποίων δεν είχε μοριοδοτηθεί η ιδιωτική εκπαιδευτική εμπειρία, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι:
- αφενός, η διαφοροποίηση στον τρόπο πρόσληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αποτελεί επαρκές αιτιολογικό έρεισμα της μη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτών (με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις της απόλυσης λόγω κατάργησης της σχολικής μονάδας, τάξης ή τμήματος ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας), καθώς πρόκειται για κριτήριο το οποίο δεν συνάπτεται με την ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο στο δημόσιο σχολείο,
- αφετέρου, είναι μεν θεμιτό ο νομοθέτης να επιδιώκει να ενισχύσει όσους έχουν υπηρετήσει ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη δημόσια εκπαίδευση, και ενδεχομένως να προβλέψει ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού της εκπαιδευτικής αυτής προϋπηρεσίας έναντι της παρασχεθείσας στον ιδιωτικό τομέα, πλην όμως αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε κατ’ ουσίαν παντελή παραγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, δοθέντος μάλιστα ότι το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαιδευτική εμπειρία