Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση προς ΕΣΡ και ΕΣΗΕΑ για τη δημοσιογραφική κάλυψη της 16χρονης Λόρας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας την αρμοδιότητα προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, προέβη σε έγγραφη παρέμβαση προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), με αφορμή αναφορά για την τήρηση της δεοντολογίας κατά τη δημοσιογραφική κάλυψη και προβολή της υπόθεσης εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή ζήτησε από το ΕΣΡ να ερευνήσει την τηλεοπτική κάλυψη, ασκώντας τις εκ του νόμου και του Συντάγματος ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητές του, καθώς και από την ΕΣΗΕΑ να ασκήσει τις πειθαρχικές της αρμοδιότητες στις περιπτώσεις παραβιάσεων του κώδικα δεοντολογίας της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στην παρέμβασή του επισήμανε τα εξής:

Το Amber Alert λειτουργεί ως σύστημα ανεύρεσης εξαφανισμένων ανηλίκων μέσω της δημοσιοποίησης της φωτογραφίας τους, ωστόσο δεν δίνει το δικαίωμα στα ΜΜΕ να εκθέτουν στη δημοσιότητα κάθε λεπτομέρεια της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων. Οι προαναφερθείσες πρακτικές παραβιάζουν τα δικαιώματα προστασίας της ταυτότητας και της προσωπικότητας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του παιδιού και έρχονται σε αντίθεση με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός του, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), όπως κυρώθηκε από τον αυξημένης τυπικής ισχύος νόμο 2101/92, αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Για την προστασία του ανηλίκου σε σχετικές περιπτώσεις τυγχάνουν εφαρμογής μια σειρά ειδικότερων διατάξεων για τον Τύπο και τη Ραδιοτηλεόραση, όπως το πδ 77/2003 - Κώδικας Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών - και ειδικότερα το άρθρο 6 περί του απαραβίαστου και σεβασμού της ιδιωτικής ζωής όλων, το άρθρο 7 περί αποφυγής παρέμβασης σε πόνο ή πένθος ή παρουσίασης τέτοιων σκηνών ή προβολής εικόνων που τα επιτείνουν και βεβαίως το άρθρο 10 περί προστασίας ανηλίκων.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΣΗΕΑ, απαιτείται ο σεβασμός της προσωπικότητας, αξιοπρέπειας και απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη, ο σεβασμός της κατοχυρωμένης με διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανηλίκων και η αντιμετώπιση με διακριτικότητα και ευαισθησία στους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης.

Πάγια θέση του Συνηγόρου αποτελεί η αναγκαιότητα αποφυγής πρακτικών που οδηγούν σε ανάκληση τραυματικών εμπειριών, ταυτοποίηση, στιγματισμό και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δευτερογενή θυματοποίηση και περαιτέρω ψυχοσυναισθηματική επιβάρυνση ανηλίκων, που υπονομεύουν την προσπάθεια αποκατάστασης και τις υφιστάμενες ή μελλοντικές σχέσεις των ανηλίκων με το κοινωνικό περιβάλλον.