ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνήγορος του πολίτη για Ναυάγιο της Πύλου: Κωλυσιεργία στην άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων
Ναυτιλία
15:52 - 07 Νοε 2025

Συνήγορος του πολίτη για Ναυάγιο της Πύλου: Κωλυσιεργία στην άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σχετικά με την πορεία του πειθαρχικού ελέγχου για το ναυγίο της Πύλου τοποθετήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ερωτηθείς, με αφορμή αναφορές στα ΜΜΕ επικαλούμενες παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προς το Ναυτοδικείο Πειραιά για τέσσερις ακόμη αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) σχετικά με το ναυάγιο του αλιευτικού Adriana ανοικτά της Πύλου την 14/6/2023, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης δήλωσε:

«Εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τη διαβίβασή της, αρμοδίως, στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και, κατά νόμον, στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, και ενώ πλέον έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθεί να απέχει από την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων. Αυτή η κωλυσιεργία ελάχιστα, εκτιμώ, εισφέρει στη τόνωση του ηθικού των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ανδρών και γυναικών, που ευόρκως και ευσυνειδήτως επιτελούν το καθήκον τους. Όπως, επίσης, ελάχιστα θωρακίζει το κύρος του Σώματος και την υπόληψή του διεθνώς».

Υπενθυμίζεται, ότι:
Πριν 2 χρόνια (9/11/2023), κατόπιν επιστολών του, από τον Ιούνιο 2023, προς την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος με τις οποίες ζητούσε να υπάρξει ενδελεχής διοικητική διερεύνηση του πολύνεκρου περιστατικού και της ρητής άρνησης που έλαβε, ο Συνήγορος προχώρησε αυτεπαγγέλτως σε ιδία έρευνα με την ειδική αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας των σωμάτων ασφαλείας, θεωρώντας, ότι η πλήρης και αμερόληπτη διερεύνηση της διοικητικής δράσης αποτελεί στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα. Πριν 9 μήνες (3/2/2025), ο Συνήγορος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση σχετικού πορίσματος 148 σελίδων της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο κατέληγε σε σαφείς ενδείξεις στοιχειοθέτησης της θανατηφόρου έκθεσης για σειρά ανώτερων αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων του αλιευτικού, επιφυλασσόμενο ως προς την απόδοση και της κατηγορίας περί πρόκλησης ναυαγίου, και της συνεπόμενης διεύρυνσης του κύκλου των ελεγκτέων στελεχών, ένεκα κενών στο χορηγηθέν αποδεικτικό υλικό.


Έκτοτε, και σε ό,τι αφορά στη πορεία της πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης, ο Συνήγορος απευθύνθηκε επανειλημμένα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ζητώντας την προβλεπόμενη ενημέρωση για τις κατά νόμον ενέργειές του, στο πλαίσιο των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, η πρώτη επιστολή του Συνηγόρου εστάλη την 14/2/2025. Ο κ. Υπουργός, με την από 19/2/2025 απαντητική επιστολή του ενημέρωσε, ότι το πόρισμα θα αξιολογηθεί από το Υ.ΝΑ.Ν.Π., προκειμένου να αποφασισθούν οι επόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ζητώντας και την αποστολή του αποδεικτικού υλικού της έρευνας της Αρχής. Ο Συνήγορος απάντησε την 20/2/2025, ότι η διαβίβαση στον κ. Υπουργό του αιτηθέντος από τις υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υλικού που είχε εισφέρει το ίδιο στην έρευνα του Συνηγόρου δεν θα
πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω τις δέουσες ενέργειες πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Ο κ. Υπουργός, με επόμενη επιστολή του, της 26/2/2025, ζήτησε τη διαβίβαση του συνόλου του υλικού της ιδίας έρευνας της Αρχής προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ενέργειες πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Ο Συνήγορος απάντησε την 27/2/2025, ότι αν και θεωρεί ότι για την έναρξη πειθαρχικής έρευνας αρκεί, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος, το πόρισμα 148 σελίδων της ιδίας έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο καταλήγει σε τεκμηριωμένες σαφείς ενδείξεις ευθύνης στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ωστόσο, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, έχει έννομο συμφέρον προς πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας και του διαβίβασε το υλικό 5.000 σελίδων, επισημαίνοντας, ότι η πρόσβαση αυτή συνεπάγεται τα σχετικά καθήκοντα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δικαστικού ή υπηρεσιακού απορρήτου.


Ο Συνήγορος επανήλθε με επιστολή του την 8/4/2025 προς τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας εκ νέου, σύμφωνα με το νόμο, την ενημέρωσή του για την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας, κατόπιν παρέλευσης δύο και πλέον μηνών από το από 3/2/2025 πόρισμά του, επισημαίνοντας, ότι οι πρόσφατες προαγωγές ή/και αποστρατείες τριών ανώτατων αξιωματικών θα μπορούσαν να εκληφθούν ως έμπρακτη απόρριψη του αιτήματος εκκίνησης πειθαρχικής διαδικασίας για πράξεις ή παραλείψεις τους. Ο κ. Υπουργός, με την από 15/4/2025 απαντητική επιστολή του, έθεσε υπόψη του Συνηγόρου, ότι απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «ως προς την τηρητέα περαιτέρω διαδικασία εν όψει και της ιδιότητας των ελεγκτέων προσώπων».

Στις 19/10/2025 ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην κα Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., αιτούμενος ενημέρωση για τη πορεία επισκόπησης από το Συμβούλιο του ερωτήματος του κ. Υπουργού, και έλαβε στις 21/10/2025 απάντηση, σύμφωνα με την οποία η σχετική συζήτηση σε τμήμα του Ν.Σ.Κ. αναμένεται την 4/11/2025, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει έκτοτε άλλη ενημέρωση του Συνηγόρου. Για την Ανεξάρτητη Αρχή, η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου αποτελεί
στοιχειώδες ζήτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο κράτος δικαίου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια
Πολιτική

Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια

Πηγές ΝΔ: Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΥΠΕΞ Κύπρου: Βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή - Αντιμετωπίζουμε μια Τουρκία διαφορετική από κάθε άλλη εποχή
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ Κύπρου: Βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή - Αντιμετωπίζουμε μια Τουρκία διαφορετική από κάθε άλλη εποχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Κρίσιμος ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και ενεργειακή ασφάλεια
Ναυτιλία

Κικίλιας: Κρίσιμος ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και ενεργειακή ασφάλεια

Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Συνάντηση Κικίλια - Πουέντε: Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα των λιμανιών της Μεσογείου
Πολιτική

Συνάντηση Κικίλια - Πουέντε: Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα των λιμανιών της Μεσογείου

Υπουργείο Ναυτιλίας: Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης με την «Lloyd’s Register Group Limited»
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης με την «Lloyd’s Register Group Limited»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ