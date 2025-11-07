Συνήγορος του πολίτη για Ναυάγιο της Πύλου: Κωλυσιεργία στην άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων

Σχετικά με την πορεία του πειθαρχικού ελέγχου για το ναυγίο της Πύλου τοποθετήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ερωτηθείς, με αφορμή αναφορές στα ΜΜΕ επικαλούμενες παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προς το Ναυτοδικείο Πειραιά για τέσσερις ακόμη αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) σχετικά με το ναυάγιο του αλιευτικού Adriana ανοικτά της Πύλου την 14/6/2023, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης δήλωσε:

«Εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τη διαβίβασή της, αρμοδίως, στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και, κατά νόμον, στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, και ενώ πλέον έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθεί να απέχει από την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων. Αυτή η κωλυσιεργία ελάχιστα, εκτιμώ, εισφέρει στη τόνωση του ηθικού των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ανδρών και γυναικών, που ευόρκως και ευσυνειδήτως επιτελούν το καθήκον τους. Όπως, επίσης, ελάχιστα θωρακίζει το κύρος του Σώματος και την υπόληψή του διεθνώς».



Υπενθυμίζεται, ότι:

Πριν 2 χρόνια (9/11/2023), κατόπιν επιστολών του, από τον Ιούνιο 2023, προς την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος με τις οποίες ζητούσε να υπάρξει ενδελεχής διοικητική διερεύνηση του πολύνεκρου περιστατικού και της ρητής άρνησης που έλαβε, ο Συνήγορος προχώρησε αυτεπαγγέλτως σε ιδία έρευνα με την ειδική αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας των σωμάτων ασφαλείας, θεωρώντας, ότι η πλήρης και αμερόληπτη διερεύνηση της διοικητικής δράσης αποτελεί στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα. Πριν 9 μήνες (3/2/2025), ο Συνήγορος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση σχετικού πορίσματος 148 σελίδων της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο κατέληγε σε σαφείς ενδείξεις στοιχειοθέτησης της θανατηφόρου έκθεσης για σειρά ανώτερων αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων του αλιευτικού, επιφυλασσόμενο ως προς την απόδοση και της κατηγορίας περί πρόκλησης ναυαγίου, και της συνεπόμενης διεύρυνσης του κύκλου των ελεγκτέων στελεχών, ένεκα κενών στο χορηγηθέν αποδεικτικό υλικό.



Έκτοτε, και σε ό,τι αφορά στη πορεία της πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης, ο Συνήγορος απευθύνθηκε επανειλημμένα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής ζητώντας την προβλεπόμενη ενημέρωση για τις κατά νόμον ενέργειές του, στο πλαίσιο των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, η πρώτη επιστολή του Συνηγόρου εστάλη την 14/2/2025. Ο κ. Υπουργός, με την από 19/2/2025 απαντητική επιστολή του ενημέρωσε, ότι το πόρισμα θα αξιολογηθεί από το Υ.ΝΑ.Ν.Π., προκειμένου να αποφασισθούν οι επόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ζητώντας και την αποστολή του αποδεικτικού υλικού της έρευνας της Αρχής. Ο Συνήγορος απάντησε την 20/2/2025, ότι η διαβίβαση στον κ. Υπουργό του αιτηθέντος από τις υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υλικού που είχε εισφέρει το ίδιο στην έρευνα του Συνηγόρου δεν θα

πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω τις δέουσες ενέργειες πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Ο κ. Υπουργός, με επόμενη επιστολή του, της 26/2/2025, ζήτησε τη διαβίβαση του συνόλου του υλικού της ιδίας έρευνας της Αρχής προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ενέργειες πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Ο Συνήγορος απάντησε την 27/2/2025, ότι αν και θεωρεί ότι για την έναρξη πειθαρχικής έρευνας αρκεί, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος, το πόρισμα 148 σελίδων της ιδίας έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο καταλήγει σε τεκμηριωμένες σαφείς ενδείξεις ευθύνης στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ωστόσο, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, έχει έννομο συμφέρον προς πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας και του διαβίβασε το υλικό 5.000 σελίδων, επισημαίνοντας, ότι η πρόσβαση αυτή συνεπάγεται τα σχετικά καθήκοντα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δικαστικού ή υπηρεσιακού απορρήτου.



Ο Συνήγορος επανήλθε με επιστολή του την 8/4/2025 προς τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας εκ νέου, σύμφωνα με το νόμο, την ενημέρωσή του για την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας, κατόπιν παρέλευσης δύο και πλέον μηνών από το από 3/2/2025 πόρισμά του, επισημαίνοντας, ότι οι πρόσφατες προαγωγές ή/και αποστρατείες τριών ανώτατων αξιωματικών θα μπορούσαν να εκληφθούν ως έμπρακτη απόρριψη του αιτήματος εκκίνησης πειθαρχικής διαδικασίας για πράξεις ή παραλείψεις τους. Ο κ. Υπουργός, με την από 15/4/2025 απαντητική επιστολή του, έθεσε υπόψη του Συνηγόρου, ότι απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «ως προς την τηρητέα περαιτέρω διαδικασία εν όψει και της ιδιότητας των ελεγκτέων προσώπων».

Στις 19/10/2025 ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην κα Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., αιτούμενος ενημέρωση για τη πορεία επισκόπησης από το Συμβούλιο του ερωτήματος του κ. Υπουργού, και έλαβε στις 21/10/2025 απάντηση, σύμφωνα με την οποία η σχετική συζήτηση σε τμήμα του Ν.Σ.Κ. αναμένεται την 4/11/2025, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει έκτοτε άλλη ενημέρωση του Συνηγόρου. Για την Ανεξάρτητη Αρχή, η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου αποτελεί

στοιχειώδες ζήτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στο κράτος δικαίου».