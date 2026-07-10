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«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta
Τεχνολογία
16:08 - 10 Ιουλ 2026

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

Reporter.gr Newsroom
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Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες σοβαρές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε προκαταρκτικά της συμπεράσματα υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός του Instagram και του Facebook παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), καθώς ενισχύει τον εθισμό των χρηστών και θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική τους ευημερία, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, λειτουργίες όπως το infinite scroll (ατελείωτη ροή περιεχομένου), η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay), οι συνεχείς ειδοποιήσεις (push notifications) και τα ιδιαίτερα εξατομικευμένα συστήματα προτάσεων περιεχομένου ωθούν τους χρήστες να παραμένουν στις πλατφόρμες για ολοένα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, οδηγώντας τους ουσιαστικά σε μια κατάσταση «αυτόματης λειτουργίας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της σχετικά με τον χρόνο που περνούν οι νέοι στις πλατφόρμες κατά τις νυχτερινές ώρες, ούτε τον τρόπο με τον οποίο μορφές περιεχομένου, όπως τα Reels και τα Stories, ενδέχεται να ενισχύουν την υπερβολική χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές ζητούν από τη Meta να ανασχεδιάσει βασικές λειτουργίες των εφαρμογών της. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η απενεργοποίηση του autoplay και του infinite scroll ως προεπιλογή, καθώς και η εισαγωγή υποχρεωτικών υπενθυμίσεων για διαλείμματα χρήσης (screen time breaks).

Εάν τα προκαταρκτικά συμπεράσματα επιβεβαιωθούν, η Meta κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, μία από τις βαρύτερες κυρώσεις που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία απορρίπτει τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά συμπεράσματα «δεν λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των εφήβων».

Η Meta υποστηρίζει ότι, μετά την έναρξη της έρευνας, προχώρησε στη δημιουργία των Teen Accounts, ενός συστήματος λογαριασμών που ενεργοποιεί αυτόματα αυξημένες δικλείδες ασφαλείας για ανηλίκους. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να περιορίζουν τη χρήση των εφαρμογών κατά τις βραδινές ώρες και να θέτουν ημερήσιο όριο χρήσης 15 λεπτών.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο 2026 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει προκαταρκτικά στο συμπέρασμα ότι η Meta παραβίασε τους κανόνες του DSA. Τον Απρίλιο είχε ανακοινώσει ότι η εταιρεία απέτυχε να αποτρέψει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες της.

Παράλληλα, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη και με αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Μάρτιο, δύο σημαντικές δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι ο σχεδιασμός των πλατφορμών της συνέβαλε στον εθισμό και στην επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των νέων, ενώ σε άλλη υπόθεση διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με το επίπεδο προστασίας που παρέχει στα παιδιά.

Η Meta επιμένει ότι τόσο το Instagram όσο και το Facebook προορίζονται αποκλειστικά για άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω και ότι εφαρμόζει μηχανισμούς εντοπισμού και διαγραφής λογαριασμών που ανήκουν σε μικρότερα παιδιά.

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