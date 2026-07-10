Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων καυσίμων στη Θάλασσα του Αζόφ, επιδιώκοντας να διακόψει τον ανεφοδιασμό της κατεχόμενης Κριμαίας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ουκρανικά πλήγματα με drones έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ελλείψεις βενζίνης σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, Ρόμπερτ Μπρόβντι, γνωστός με το προσωνύμιο «Magyar», ανέφερε μέσω Telegram ότι το βράδυ της Πέμπτης επλήγησαν 14 ρωσικά πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ρωσικών πλοίων που έχουν δεχθεί επιθέσεις από ουκρανικά drones στα 35 μέσα σε μόλις 96 ώρες. Το CNBC σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού και μεταφοράς προς και από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Η Θάλασσα του Αζόφ, που βρέχει τις νότιες ακτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αποτελεί μια ρηχή εσωτερική θάλασσα στα βορειοανατολικά της Κριμαίας και έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τις ρωσικές μεταφορές και τον στρατιωτικό ανεφοδιασμό.

Τα drones αλλάζουν τις ισορροπίες

Αναλυτές άμυνας εκτιμούν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την επιβράδυνση της ρωσικής στρατιωτικής προέλασης, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι επιτυχίες των ουκρανικών πληγμάτων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Οι Ουκρανοί κατάφεραν να μεταφέρουν τον πόλεμο στην καθημερινότητα και στην ψυχολογία της ρωσικής κοινωνίας», δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος και εταίρος της Porta Advisors, Μπιτ Βίτμαν.

Όπως ανέφερε, η αντίδραση της Μόσχας μπορεί να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: είτε την αποκλιμάκωση μέσω διαπραγματεύσεων είτε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

«Ιστορικά, σε τέτοιες καταστάσεις, οι κυβερνήσεις επιλέγουν συνήθως την κλιμάκωση. Εκτιμώ ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο μέσα στους επόμενους μήνες», σημείωσε.

Στόχος οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ακόμη και κοντά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επιχειρώντας να περιορίσει τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε μία από τις βαθύτερες επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν από σημαντικό διυλιστήριο στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, περίπου 2.500 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αναβαθμισμένες δυνατότητες των ουκρανικών drones έχουν πλέον θέσει «τη Σιβηρία εντός εμβέλειας».

Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση

Στη Ρωσία σχηματίζονται πλέον μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με επιδεινούμενη κρίση στην αγορά καυσίμων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε πρόσφατα, για πρώτη φορά, ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν επηρεάσει την εγχώρια παραγωγή καυσίμων.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ, εκτιμά ότι «το κόστος του πολέμου για το Κρεμλίνο αυξάνεται συνεχώς».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας παρέμεινε στάσιμη το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά την επιβράδυνση του 2025 και την προσωρινή ώθηση που είχε προσφέρει η αυξημένη στρατιωτική δαπάνη τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζει σημάδια συρρίκνωσης λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, περιορισμένης διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υψηλών επιτοκίων, ενώ μόνο ο στρατιωτικός τομέας συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι, εκτός εάν υπάρξει νέα σοβαρή αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας – όπως ενδεχόμενο παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που θα εκτόξευε τις τιμές του πετρελαίου – η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Ρωσίας αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Η διπλωματία παραμένει σε αδιέξοδο

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι εξακολουθεί να είναι ανοικτό σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων, κατηγορώντας ωστόσο το Κίεβο ότι δεν επιδεικνύει διάθεση για μια ειρηνική διευθέτηση.

«Ο πρόεδρος Πούτιν παραμένει ανοικτός στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, όσο αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της στάσης του καθεστώτος του Κιέβου, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απευθύνει τον προηγούμενο μήνα ανοικτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας την έναρξη διαπραγματεύσεων και δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας ότι προς το παρόν δεν βλέπει λόγο για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ουκρανό ομόλογό του.