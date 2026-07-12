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Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις
10:40 - 12 Ιουλ 2026

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, επί σειρά ετών Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος της Πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, πέθανε σε ηλικία 71 ετών έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του, όπως μετέδωσε το CNN.

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκρέιαμ εκτιμά τις προσευχές και τη συμπαράσταση του κόσμου αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε σχετική δήλωση.

Ο Γκρέιαμ υπήρξε στενός πολιτικός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2002 και διεκδικούσε την εκλογή του για πέμπτη θητεία στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν το προσεχές φθινόπωρο.

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