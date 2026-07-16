Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), 33 πυροσβεστικά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της προσπάθειας περιορισμού της φωτιάς.
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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026