Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στα Βίλια Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), 33 πυροσβεστικά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της προσπάθειας περιορισμού της φωτιάς.

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