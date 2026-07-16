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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ναυτιλία
14:58 - 16 Ιουλ 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον λιμενικό τομέα.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της λιμενικής βιομηχανίας, μέσα από κοινές δράσεις σε τομείς όπως οι έξυπνες λιμενικές τεχνολογίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και τα logistics. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τη λιμενική βιομηχανία. Αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα και την τεχνογνωσία του ΕΜΠ, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς.»

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου δήλωσε:

«Το ΕΜΠ, πιστό στη διαχρονική αποστολή του να παράγει επιστήμη με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, θέτει την ερευνητική και τεχνολογική του αριστεία στην υπηρεσία του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της χώρας. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία με την ΟΛΠ Α.Ε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένος Πειραιώς και της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου.»

Ως μέλος του Ομίλου COSCO SHIPPING, η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιώς, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, αξιοποιεί τη μακρόχρονη επιστημονική του παράδοση και την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της ακαδημαϊκής του κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της λιμενικής βιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΕΜΠ, με κοινό στόχο την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας προς όφελος του λιμένα, της ελληνικής ναυτιλίας και της εθνικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 15:45
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