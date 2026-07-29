Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 48.471.560 ευρώ, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίζεται η λειτουργία των εξής:
- Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών: συνεπικουρεί τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ζωής, τη συνέχιση των σπουδών τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
- Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας: υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΑΕΙ, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του.
- Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού: συνεισφέρει στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του ΑΕΙ και στη σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.
- Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης: αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό υλοποίησης δράσεων για το σύνολο των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.
- Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης: παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Η διαδικασία των εντάξεων ολοκληρώθηκε σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών.