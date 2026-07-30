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11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel
Ειδήσεις
13:09 - 30 Ιουλ 2026

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και στις προκλήσεις της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας, διοργανώνει το 11th Business Forum Greece-Sweden, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Με κεντρικό θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness», το Forum αποτελεί σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, φορέων χάραξης πολιτικής και ειδικών στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας από την Ελλάδα και τη Σουηδία.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο τα όρια μεταξύ οικονομικής πολιτικής, βιομηχανικής στρατηγικής, τεχνολογίας και ασφάλειας γίνονται ολοένα και πιο αλληλένδετα, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι πολιτικές και οι συνεργασίες που θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο της επόμενης ημέρας.

Η Ελλάδα και η Σουηδία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο χωρών που, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, μπορούν να μετατρέψουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Θεματικοί Άξονες

Οι εργασίες του Forum θα αναπτυχθούν γύρω από πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Κεφαλαιαγορές και τραπεζικό σύστημα
  • Άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης
  • Ενέργεια, υποδομές και βιομηχανικός μετασχηματισμός
  • Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιοποίηση και παραγωγικότητα
  • Σουηδικός σχεδιασμός, καινοτομία και βιωσιμότητα ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας

Διακεκριμένα πρόσωπα της Πολιτείας δίνουν το «παρών»

Στο Fοrum θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην Διοικητής της Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, ο Γενικός Διευθυντής της Swedish Civil Defence and Resilience Agency, Major General Mikael Frisell, ο Vice President & Corporate Officer της Ericsson, Mikael Bäck, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Δρ Θάνος Ντόκος, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της βιομηχανίας από τις δύο χώρες.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με Networking Reception, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα ουσιαστικής δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι εργασίες του 11th Business Forum Greece-Sweden θα λάβουν χώρα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην αίθουσα Olympia του Divani Caravel Hotel. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 08:15 με welcome coffee, ενώ η εναρκτήρια συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 09:00.

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