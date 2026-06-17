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Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
13:23 - 17 Ιουν 2026

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, συνεχίζουν τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST (JOIST Innovation Park) στη Λάρισα, όπου οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τη δυνατότητα δωρεάν απόκτησής της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τα προνόμια και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ενώ δέκα σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ παρέλαβαν συμβολικά τις κάρτες τους.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, και η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, παρέδωσαν συμβολικά τις Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων στους δέκα σπουδαστές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των ευκαιριών που έχουν στη διάθεσή τους οι νέοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών, στόχος είναι περισσότεροι από 20.000 σπουδαστές των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ να αποκτήσουν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, αξιοποιώντας τα οφέλη της για την καθημερινότητά τους, την εκπαιδευτική τους πορεία και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Μέσω της δράσης αυτής, οι δύο φορείς ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, προωθούν την κινητικότητα και διευρύνουν τις ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών, καθώς προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού και κινητικότητας σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση και διάθεσή της είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του European Youth Card Association (EYCA).

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται όχι μόνο ποιοτική εκπαίδευση και σύγχρονες δεξιότητες, αλλά και πρόσβαση σε ευκαιρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει δυνατότητες κινητικότητας, μάθησης, πολιτιστικής συμμετοχής και δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στη διαρκή προσπάθειά μας να στηρίζουμε έμπρακτα τους σπουδαστές των σχολών μας, παρέχοντάς τους περισσότερα εφόδια για το μέλλον τους. Επενδύουμε στους νέους, ενισχύουμε την εξωστρέφειά τους και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στην επαγγελματική τους πορεία».

Η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Η συνεχής στήριξη των νέων αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τη ΔΥΠΑ για τη δωρεάν παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων επιβεβαιώνει την κοινή μας δέσμευση να προσφέρουμε ουσιαστικές ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους που επενδύουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων δεν είναι απλώς μια κάρτα προνομίων. Είναι ένα διαβατήριο συμμετοχής που φέρνει τους νέους πιο κοντά στην Ευρώπη, στις ευκαιρίες της και στις δυνατότητες που μπορούν να διαμορφώσουν τη μελλοντική τους πορεία».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 13:56
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