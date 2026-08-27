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Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια
17:11 - 27 Αυγ 2026

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Nasdaq Composite κινείται ανοδικά την Πέμπτη 27/8, καθώς τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα από τη Nvidia και άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, o τεχνολογικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,11% στις 26.419,273 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,4% στις 7.706,09 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average κινείται αυτή την ώρα οριακά αρνητικά κατά 0,09%, ενώ στο άνοιγμα της συνεδρίασης κινήθηκε ανοδικά.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άλμα περίπου 7%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, αλλά και την πρόβλεψη για ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε η εκτίμηση ότι η αύξηση των εσόδων της Nvidia μπορεί να φτάσει το 70% το οικονομικό έτος 2028, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 44% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG. Παράλληλα, τα έσοδα της εταιρείας στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν.

Η Nvidia ενδέχεται, έτσι, να ανατρέψει το πρόσφατο μοτίβο κατά το οποίο η μετοχή της υποχωρούσε ακόμη και μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων των προβλέψεων.

«Διατηρούμε την πεποίθησή μας για την ευρύτερη αναπτυξιακή δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρούμε ότι παραμένει βασικός μοχλός για τις θετικές προοπτικές της αγοράς», ανέφερε σε πρωινή έκθεσή της η ομάδα της UBS υπό τον Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

Η UBS σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για την αλληλεξάρτηση ορισμένων συμφωνιών χρηματοδότησης στον κλάδο, ενδέχεται να προκαλούν κατά διαστήματα μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου έχει καταδείξει πως τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά.

Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Η θετική εικόνα επεκτάθηκε ευρύτερα στον κλάδο των ημιαγωγών, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Η Broadcom και η Marvell Technology ενισχύθηκαν περίπου 2%, ενώ οι SK Hynix και Arm σημείωσαν άνοδο περίπου 4%.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα σε άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Salesforce σημείωσε άνοδο 13%, καθώς τα έσοδά της για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της Okta, η οποία εκτινάχθηκε περισσότερο από 20%, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ανακοίνωσε ισχυρή ζήτηση που συνδέεται με την ανάπτυξη της λεγόμενης «agentic AI».

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης με οριακές μεταβολές.

Πλέον, πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στη σύνοδο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming, η οποία ξεκινά την Πέμπτη και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αγορών.

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