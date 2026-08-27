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Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή
Πολιτική
17:03 - 27 Αυγ 2026

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

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Mazen Turki S’Aoud El Qadi: «Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία ομονοούν στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου»

Το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ιορδανίας σε όλα τα επίπεδα και την αμοιβαία έμφαση στην ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ταραχώδεις εποχές που διανύουμε, επαναβεβαίωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, κ. Mazen Turki S’Aoud El Qadi, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδευόμενος από ευρεία κοινοβουλευτική αποστολή, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας,

Καλωσορίζοντας τον Ιορδανό ομόλογό του, ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο «υψηλό επίπεδο σχέσεων της Ελλάδας με την Ιορδανία σε πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, το εμπόριο, η υγεία, η παιδεία, ο τουρισμός», τονίζοντας πως «πάνω απ' όλα είναι δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή». Αναφέρθηκε μάλιστα στο γεγονός πως «η Ιορδανία βρίσκεται γεωγραφικά σε μια περιοχή ταραγμένη, αλλά αποτελεί εξαίρεση δημοκρατίας και ειρήνης».

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης του παλαιστινιακού ζητήματος μέσω της πλήρους εφαρμογής του Σχεδίου Ειρήνης στην περιοχή, τονίζοντας τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό και μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας, που θα οδηγήσει σε μια συμφωνημένη λύση δύο κρατών, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

Υπογράμμισε εξάλλου πως «για εμάς τους Έλληνες, που είμαστε Χριστιανοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Βασιλιάς της Ιορδανίας είναι ιστορικά ο εγγυητής και θεματοφύλακας των Ιερών Τόπων στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Πρόεδρε και μόνο αυτό αποτελεί αιτία η Ελλάδα να είναι φίλη χώρα με την Ιορδανία».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε πως «η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Ιορδανία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα στέκεται και στο μέλλον».

Ο Πρόεδρος της Βουλής έκλεισε τις δηλώσεις του με ειδική αναφορά στις προοπτικές ενδυνάμωσης των κοινοβουλευτικών σχέσεων των δύο χωρών τονίζοντας πως κάποιες φορές «εκεί που οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται, εμείς οι βουλευτές συνεννοούμαστε ευκολότερα». Προανήγγειλε δε την εντατικοποίηση των διμερών συναντήσεων σε επίπεδο κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που βρίσκεται στη χώρα μας και στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κάνοντας αναφορά στις διαχρονικά στενές ιστορικές, διπλωματικές και εταιρικές σχέσεις των δύο χωρών σε σειρά σημαντικών τομέων.

Ο κ. Mazen Turki S’Aoud El Qadi αναφέρθηκε «στην γεωστρατηγική σημασία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ευρώπη και για όλον τον κόσμο, μέσω της γεωγραφικής θέσης που κατέχει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και στη Μεσόγειο, όπου γειτνιάζει με τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, πράγμα που την καθιστά μία ανοιχτή πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για «τη σταθερή θέση της ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά το παλαιστινιακό πρόβλημα, καθώς επίσης τη σταθερή θέση υποστήριξης λύσης που βασίζεται στα δύο κράτη, ένα παλαιστινιακό κράτος και ένα κράτος του Ισραήλ, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ». Αναφέρθηκε μάλιστα «στη σταθερή θέση της ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατάσταση στην Γάζα, καθώς επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλει για την απρόσκοπτη άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στην προστασία των ιερών μνημείων, χριστιανικών και μουσουλμανικών, στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας «η ανατολική ορθόδοξη εκκλησία στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων χαίρει της προστασίας και της μέριμνας της αυτού Μεγαλειότητας, του Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας Αμπντάλα του Β'».

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Ιορδανίας επεσήμανε πως «η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας αντικατοπτρίζει την κοινή επιθυμία συντονισμού για διάφορα θέματα υψίστης σημασίας που μας απασχολούν και εξελίσσονται στην περιοχή μας», τονίζοντας πως «οι τρεις χώρες ομονοούν και συμφωνούν στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στην αποφυγή χρήσης της βίας αλλά και στην προσφυγή χρήσης ειρηνικών λύσεων για την επίλυση των διαφορών».

Όπως υπογράμμισε, «συμφωνούν επίσης και ως προς την θέση έναντι του Αμερικανο-Ιρανικού πολέμου και στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται, με τη χρήση οποιουδήποτε προσχήματος, να κλείσει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, διότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία».

Συμπλήρωσε επίσης πως «οι τρεις χώρες προσβλέπουν στην επίτευξη της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Συρίας και στην αποφυγή οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης από οποιαδήποτε γειτονική χώρα στα τεκταινόμενα της Συρίας», τονίζοντας πως «το ίδιο ισχύει και για το Ιράκ, την Υεμένη και κάθε περιοχή που βιώνει διαμάχες και ταραχές εξαιτίας ξένων παρεμβάσεων».

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Ιορδανίας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του απευθύνοντας ιδιαίτερες ευχαριστίες «στην ελληνική Δημοκρατία και στην ελληνική κυβέρνηση για την υποστήριξη που προσφέρουν στην Ιορδανία μέσω της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και μέσω του ΝΑΤΟ». Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει την αμέριστη και έμπρακτη στήριξή του στην τόνωση της συνεργασίας και των μηχανισμών συντονισμού ανάμεσα στα δύο Κοινοβούλια των φίλων χωρών, της Ιορδανίας και της Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων απένειμε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου που εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με τη μορφή της θεάς Αθηνάς σε σφραγίδα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και τον αντίστοιχο συνοδευτικό πάπυρο. Από την πλευρά του ο Ιορδανός ομόλογός του του πρόσφερε μια καλλιτεχνική απεικόνιση του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου της Πέτρας στην Ιορδανία.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιορδανίας, κ. Γεώργιος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος.

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