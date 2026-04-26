Το Europa League ταξιδεύει στην Κρήτη μετά το έπος του ΟΦΗ – Οι νέες ευκαιρίες

Πανηγυρίζει η Κρήτη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ έναντι του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 στην παράταση. Πρόκειται για τη δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου της ομάδας του Ηρακλείου από το 1987, η οποία διεκδικεί πλέον με αξιώσεις μια θέση στο League Phase του Europa League.

Η αρμάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο. Ανέλαβε την ομάδα τον Οκτώβριο, όταν ο ΟΦΗ βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Super League, κατάφερε να την αναμορφώσει και να την οδηγήσει στην κορυφή του Κυπέλλου, έχοντας αποκλείσει νωρίτερα και την ΑΕΚ.

Κι αυτό με μια ομάδα με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο, η οποία θα πρέπει πλέον να αποτελέσει case study για τους ιθύνοντες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο ΟΦΗ στηρίχτηκε σε παίκτες όπως οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Πούγγουρας ή ακόμη και ο Φούντας θεωρούνταν στα… αζήτητα ή ότι έβαιναν προς τη δύση της καριέρας τους. Με αυτήν του την στάση – στηρίζοντας δηλαδή έναν ελληνικό κορμό και Έλληνα προπονητή – έδειξε ότι ίσως η εγχώρια αγορά ποδοσφαίρου δεν δίνει στα δικά της παιδιά τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Κι όμως αυτά τα παιδιά είχαν μεγάλη συμβολή στο να κερδίσει ξανά το τρόπαιο ομάδα από την επαρχία μετά από 19 χρόνια. Η τελευταία που το είχε καταφέρει ήταν η Λάρισα του Γιώργου Δώνη τη σεζόν 2006-2007.

Το παράδειγμα της ομάδας του Ηρακλείου θα πρέπει στο εξής να λειτουργεί ως πρότυπο για τις ομάδες της περιφέρειας. Προφανώς δεν έχουν πρόσβαση σε υποδομές όπως οι αθηναϊκές και οι θεσσαλονικιώτικες, ούτε μπορούν να τις ανταγωνιστούν οικονομικά. Δείχνει, όμως, πώς με μικρό μπάτζετ και σχετικά περιορισμένα μέσα μπορεί να γίνει σοβαρή δουλειά που οδηγεί σε επιτυχίες, όπως εκείνη του Σαββάτου.

Επιπλέον, η επιτυχία αυτή θα έχει οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο σύλλογος έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει στα play off την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Αλλά και να μη τα καταφέρει, θα δώσει το «παρών» στους ομίλους της διοργάνωσης. Αν τα καταφέρει, θα εξασφαλίσει 4,31 εκατομμύρια ευρώ – ένα ποσό μεγάλο για τα δεδομένα του συλλόγου, με προοπτική να αυξηθεί. Ακόμη, όμως, και αν «σκοντάψει», θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στους ομίλους του Conference League, εξασφαλίζοντας 3,17 εκατ., μιας και ως κυπελλούχος έχει ήδη το καλό ελληνικό «εισιτήριο».

Σημειώνεται επίσης ότι είναι η πρώτη φορά για ομάδα της Κρήτης που έχει εξασφαλισμένη παρουσία για τόσο μεγάλο διάστημα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η τελευταία ανάλογη περίπτωση από ομάδα της επαρχίας ήταν εκείνη του Αστέρα Τρίπολης, με δύο διαδοχικές παρουσίες σε ομίλους του Europa League την περίοδο 2014-2016.

Το στοίχημα πλέον για τους Κρητικούς είναι να χτίσουν πάνω σε αυτή την επιτυχία, δημιουργώντας ένα ισχυρό brand, ώστε η ευρωπαϊκή παρουσία να μπορέσει να προσελκύσει νέους ταλαντούχους Έλληνες παίκτες ή υποσχόμενους ξένους, με στόχο την μακροπρόθεσμη αναβάθμιση του συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση, ο θρίαμβος της 25ης Απριλίου και το πανηγύρι που ακολούθησε στο Ηράκλειο θα μείνουν αξέχαστα στην ιστορία του ΟΦΗ.

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