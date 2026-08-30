ΓΕΕΘΑ: Παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Στη στήριξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου (Lebanese Armed Forces – LAF) προχώρησε η Ελλάδα, με την παράδοση νέου πακέτου στρατιωτικού υλικού στο λιμάνι της Βηρυτού. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και αποτελεί το δεύτερο σκέλος της δωρεάς που παρέχει η Ελλάδα προς τις λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου, με την Αθήνα να ενισχύει έμπρακτα τις επιχειρησιακές δυνατότητες των λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο αναλυτικά, παραδόθηκαν 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Βηρυτό με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Στην τελετή παράδοσης παρέστησαν από ελληνικής πλευράς ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό, Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της πρέσβη, ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στη Βηρυτό, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, Πάνος Ανδριώτης.

Η πρώτη φάση της δωρεάς είχε ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε αντίστοιχα 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 M, καθώς και ανταλλακτικά.

Η παροχή του στρατιωτικού υλικού εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και της σταθερής υποστήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Λιβάνου, καθώς και τη δέσμευση της Αθήνας στη στήριξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας της χώρας.