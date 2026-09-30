Η επόμενη πίστα των τηλεπικοινωνιών: FiberGrid και ΟΤΕ πατούν γκάζι στις οπτικές ίνες

Με ταχύ ρυθμό επεκτείνεται το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, καθώς η FiberGrid έχει ήδη φτάσει σε 1,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις σε 52 δήμους της χώρας. Επόμενος σταθμός είναι τα 2 εκατ. έως το τέλος του 2026, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει κάλυψη 3,8 εκατ. συνδέσεων μέχρι το 2028.

Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών αποτελεί πλέον ξεχωριστό σκέλος της στρατηγικής της ΔΕΗ, με την εταιρεία να επενδύει στη δημιουργία ενός δικτύου FTTH που μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες υψηλότερες από τα σημερινά εμπορικά πακέτα.

Στο μέτωπο της αγοράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή συνεργασία της FiberGrid με τη Vodafone στη χονδρική αγορά οπτικών ινών. Την ίδια στιγμή, η Telekom, δηλαδή ο ΟΤΕ προετοιμάζει την είσοδο στις υπηρεσίες 8 Gbps και σχεδιάζει νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την τηλεφωνία.

Οι επόμενες κινήσεις των δύο ομίλων παρουσιάστηκαν στο Advanced Telecoms Summit 2026 από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ FiberGrid, Νίκο Πανοπούλο, και τον Chief Technology Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργο Τσώνη.

Από τις 600.000 στις 1,5 εκατ. συνδέσεις

Η FiberGrid έχει επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη του δικτύου της μέσα σε μόλις έναν χρόνο.Πέρυσι διέθετε περίπου 600.000 εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις και παρουσία σε 13 δήμους. Σήμερα το δίκτυο καλύπτει 1,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις σε 52 δήμους.

«Πριν από έναν χρόνο ήμασταν στις 600.000 εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά από έναν χρόνο ανακοινώνουμε 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις σε κάλυψη, σε 52 δήμους της χώρας», σημείωσε ο κ. Πανοπούλος.

Η ανάπτυξη αποτυπώνεται και στον αριθμό των κτιρίων στα οποία έχει φτάσει το δίκτυο. Σήμερα η FiberGrid καλύπτει περίπου 450.000 κτίρια, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί στα 690.000 έως το τέλος του 2026.

Μέχρι τότε, ο στόχος για την κάλυψη σε σπίτια και επιχειρήσεις τοποθετείται στα 2 εκατ.

Σε ορίζοντα διετίας, το πλάνο προβλέπει 3,8 εκατ. συνδέσεις έως το 2028. Η διοίκηση της εταιρείας δεν αποκλείει, μάλιστα, περαιτέρω επέκταση μετά την ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού.

«Το πλάνο που έχουμε ανακοινώσει είναι συνολικά για 3,8 εκατομμύρια. Θα το ολοκληρώσουμε το 2028 και θα δούμε πού θα πάμε και παραπέρα», ανέφερε ο κ. Πανοπούλος.

Το πλεονέκτημα της μίας ίνας ανά σπίτι

Στον πυρήνα της στρατηγικής της FiberGrid βρίσκεται η αρχιτεκτονική του δικτύου.

Η εταιρεία εγκαθιστά ξεχωριστή οπτική ίνα από το σημείο συγκέντρωσης έως κάθε σπίτι ή διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει υψηλότερες ταχύτητες χωρίς να απαιτείται εκ νέου κατασκευή του δικτύου.

Σήμερα τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα φτάνουν έως τα 2,5 Gbps. Η συγκεκριμένη ταχύτητα, ωστόσο, δεν αποτελεί το τεχνικό όριο της υποδομής.

Όπως εξήγησε ο κ. Πανοπούλος, το δίκτυο και ο ενεργός εξοπλισμός μπορούν να υποστηρίξουν υψηλότερες επιδόσεις, όταν υπάρξει αντίστοιχη εμπορική ζήτηση.

«Βάζουμε μία οπτική ίνα ανά σπίτι. Από το σημείο συγκέντρωσης πηγαίνει μία οπτική ίνα σε κάθε σπίτι, σε κάθε διαμέρισμα. Άρα μπορούμε να υποστηρίξουμε άμεσα οποιαδήποτε υπηρεσία, σήμερα και αύριο», ανέφερε.

Με άλλα λόγια, το επόμενο βήμα δεν αποτελεί τόσο τεχνικό όσο εμπορικό ζήτημα.

«Είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε και από σήμερα και να υποστηρίξουμε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τα πάντα μπορούμε να δώσουμε. Το θέμα είναι τι θα ζητήσει η αγορά», σημείωσε.

Το μεγάλο στοίχημα: από την κάλυψη στις συνδέσεις

Η επέκταση των δικτύων FTTH είναι μόνο η μία πλευρά της αγοράς. Το επόμενο κρίσιμο μέγεθος είναι η υιοθέτηση των νέων υποδομών από τους καταναλωτές.

Η μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όμως η αύξηση της κάλυψης θα πρέπει να συνοδευτεί από αντίστοιχη αύξηση των ενεργών συνδέσεων.

«Πρέπει σιγά-σιγά να περάσουμε από την εποχή του χαλκού στην εποχή της οπτικής ίνας», υπογράμμισε ο κ. Πανοπούλος.

Για τους παρόχους, αυτό σημαίνει ότι η επένδυση δεν ολοκληρώνεται με την κατασκευή του δικτύου. Η εμπορική αξιοποίησή του και η προσέλκυση πελατών στις υπηρεσίες FTTH αποτελούν εξίσου κρίσιμο μέρος του business plan.

Στο επίκεντρο η πιθανή συμφωνία με Vodafone

Σημαντική παράμετρος για την επόμενη φάση ανάπτυξης της FiberGrid είναι και η πιθανή συνεργασία με τη Vodafone.

Οι δύο εταιρείες εξετάζουν τη δημιουργία κοινής εταιρείας, υπό ισότιμο έλεγχο, στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν οι υποδομές της FiberGrid και της Fiber2All.

Το νέο σχήμα, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί και λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά οπτικών ινών, παρέχοντας πρόσβαση στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Προς το παρόν, η συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση και διαπραγμάτευση, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Chief Network Officer της Vodafone Ελλάδας, Νίκος Πλεύρης, υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται ανεξάρτητα από την πιθανή συνεργασία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την προοπτική της συμφωνίας «στρατηγική επένδυση για τη Vodafone», καθώς θα μπορούσε να διευρύνει την παρουσία της εταιρείας στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Ο ΟΤΕ ετοιμάζει το επόμενο άλμα στα 8 Gbps

Ο ανταγωνισμός στην αγορά των οπτικών ινών εντείνεται και σε επίπεδο ταχυτήτων. Ήδη, ο ΟΤΕ έχει ξεπεράσει τις 2,2 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας και αναμένεται να φτάσει τις 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026. Για το 2030 ο στόχος ανεβαίνει στις 3,5 εκατ. γραμμές, χωρίς να υπολογίζονται περισσότερες από 800.000 συνδέσεις που συνδέονται με το έργο Ultra-Fast Broadband.

Σε επίπεδο πελατών, ο Όμιλος διαθέτει 730.000 ενεργές συνδέσεις FTTH, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 30% της πελατειακής βάσης του στη σταθερή ευρυζωνικότητα.

Από αυτές, οι 580.000 εξυπηρετούνται μέσω ιδιόκτητων υποδομών, ενώ 150.000 μέσω δικτύων άλλων παρόχων.

Τεχνικά, το δίκτυο του ΟΤΕ μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως 10 Gbps. Σήμερα, τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα φτάνουν έως τα 3 Gbps.

Το επόμενο βήμα είναι τα 8 Gbps. Ο ΟΤΕ έχει ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές και, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης έως το τέλος του 2026, η νέα υπηρεσία αναμένεται να διατεθεί στις αρχές του 2027.

«Θέλουμε να έχουμε πραγματική ταχύτητα και όχι να πούμε 10 Gbps και να μην είναι 10», ανέφερε ο κ. Τσώνης, εξηγώντας ότι η επιλογή των 8 Gbps λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές απώλειες που προκύπτουν έως την τελική σύνδεση του χρήστη.

Από τα Gbps στις υπηρεσίες AI

Η επόμενη ημέρα των τηλεπικοινωνιών, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο από τις ταχύτητες.

Ο ΟΤΕ προετοιμάζει μια σειρά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που θα ενσωματωθούν στην τηλεφωνική εμπειρία.

Μεταξύ των εφαρμογών που δοκιμάζονται είναι η ζωντανή μετάφραση συνομιλιών, η αυτόματη περίληψη μιας κλήσης, με τη συναίνεση των χρηστών, αλλά και ένας ψηφιακός βοηθός που θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Οι τεχνικές δοκιμές και η πιλοτική λειτουργία αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2026, με στόχο την εμπορική διάθεση στις αρχές του 2027.

Ελλάδα και Γερμανία αναμένεται να αποτελέσουν τις πρώτες αγορές του Ομίλου Telekom όπου θα δοκιμαστούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες.

Η επόμενη μάχη στις τηλεπικοινωνίες

Η αγορά των οπτικών ινών περνά σε μια φάση όπου το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο πόσα σπίτια καλύπτει κάθε πάροχος.

Η κάλυψη, οι διαθέσιμες ταχύτητες, η αξιοποίηση των υποδομών και οι νέες υπηρεσίες διαμορφώνουν πλέον ένα ενιαίο πεδίο ανταγωνισμού.

Για τη FiberGrid, το επόμενο ορόσημο είναι τα 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026 και τα 3,8 εκατ. έως το 2028. Για τον ΟΤΕ, η έμφαση μεταφέρεται στην αύξηση των γραμμών FTTH, στην είσοδο των 8 Gbps και στην ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το επόμενο κεφάλαιο της αγοράς θα κριθεί, επομένως, τόσο από την ταχύτητα ανάπτυξης των δικτύων όσο και από το τι θα προσφέρουν πάνω σε αυτά οι πάροχοι.