Μασούτης: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια – Σχέδιο για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και νέα εποχή μετά την Κρητικός

Η ολοκλήρωση της ενοποίησης της Κρητικός, ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων από το 2027 και, κυρίως, η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω των ελληνικών προϊόντων συνθέτουν τους βασικούς άξονες της επόμενης φάσης ανάπτυξης για τη Μασούτης.

Η διοίκηση της Διαμαντής Μασούτης βλέπει την ελληνική αγορά ως σταθερή βάση για την ανάπτυξή της, αλλά ταυτόχρονα εξετάζει πιο συστηματικά τις δυνατότητες που δημιουργούνται στις αγορές του εξωτερικού για τα ελληνικά προϊόντα. Το μοντέλο που εξετάζεται δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων εκτός Ελλάδας, αλλά μπορεί να στηριχθεί στην αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ολοκληρώνει έως το τέλος του 2026 την ενοποίηση της Κρητικός, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση, κατά την οποία το βάρος θα μεταφερθεί από την ενοποίηση των συστημάτων στον ουσιαστικό μετασχηματισμό των καταστημάτων και του ραφιού.

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής παρουσίασε ο CEO της Διαμαντής Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, στο Convenience Retailing Conference 2026 της Boussias Events.

Από την ενοποίηση της Κρητικός στον μετασχηματισμό του δικτύου

Η ενοποίηση της Κρητικός, όπως ανέφερε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα στην ιστορία της Μασούτης, καθώς απαιτεί τη συνένωση δύο οργανισμών με διαφορετική ιστορία, πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες.

Η μετάβαση των καταστημάτων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την αλλαγή ταυτότητας και των λειτουργικών συστημάτων να έχει ήδη ολοκληρωθεί στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα και να συνεχίζεται στις τουριστικές περιοχές και στην υπόλοιπη χώρα.

Στόχος της διοίκησης είναι μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί η βασική διαδικασία σε ολόκληρο το δίκτυο, ώστε από το 2027 να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία.

Η επόμενη ημέρα δεν θα αφορά πλέον μόνο την ενοποίηση, αλλά την αναβάθμιση της ίδιας της εμπειρίας του καταναλωτή.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεροστεργιούδης, το ζητούμενο δεν είναι απλώς ένα μεγαλύτερο δίκτυο, αλλά ένα καλύτερο δίκτυο.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που συνδέονται με τη συναλλαγή, η Μασούτης προχωρά παράλληλα και στη διακοπή χρήσης των σημάτων της στα 47 συνεργαζόμενα καταστήματα όπου απαιτείται.

Νέα καταστήματα και διαφορετικό ράφι από το 2027

Με την ολοκλήρωση της ενοποίησης, η Μασούτης περνά από το 2027 στη φάση του μετασχηματισμού. Οι αλλαγές αναμένεται να γίνουν περισσότερο εμφανείς στο εσωτερικό των καταστημάτων, στη σύνθεση της γκάμας και στη συνολική εμπειρία αγοράς.

Η ιδιωτική ετικέτα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διαφοροποίησης, όχι μόνο ως οικονομικότερη επιλογή για τον καταναλωτή αλλά και ως μέσο δημιουργίας προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σαφή ταυτότητα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα φρέσκα προϊόντα, το έτοιμο φαγητό, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η τεχνολογία και η αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε η γκάμα κάθε σημείου να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Από την εγγύτητα στην επιλογή

Για τη Μασούτης, η νέα πραγματικότητα στο convenience απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Η παρουσία ενός καταστήματος σε κοντινή απόσταση από το σπίτι ή την εργασία δεν θεωρείται πλέον από μόνη της επαρκές πλεονέκτημα. Το ζητούμενο είναι το σημείο πώλησης να αποκτήσει χαρακτηριστικά που θα κάνουν τον καταναλωτή να το επιλέγει συνειδητά.

«Η μεγάλη πρόκληση για εμάς τους retailers είναι να περάσουμε από την εγγύτητα στην επιλογή. Να μη μπαίνει ο πελάτης στο κατάστημά μας μόνο επειδή βρέθηκε μπροστά του, αλλά να έχει λόγο να μας επιλέξει», ανέφερε ο CEO της Μασούτης.

Η διαφοροποίηση μπορεί να προκύψει από το assortment, την ιδιωτική ετικέτα, την ποιότητα των φρέσκων προϊόντων, το έτοιμο φαγητό, την εξυπηρέτηση και την τεχνολογία.

Η επένδυση στην Kontzoglou και η μικρή λιανική

Στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και η επένδυση στην Kontzoglou Distribution, η οποία δίνει στη Μασούτης πρόσβαση σε ένα διαφορετικό τμήμα της αγοράς και, ειδικότερα, στα ανεξάρτητα μικρά σημεία λιανικής.

Οι δύο εταιρείες διατηρούν τη διακριτή επιχειρησιακή τους ταυτότητα, με διαφορετικό management, οργάνωση και εμπορική λειτουργία. Η επένδυση δεν έχει ως στόχο τη μετατροπή των σημείων που εξυπηρετεί η Kontzoglou σε καταστήματα Μασούτης.

Αντίθετα, η λογική της επένδυσης είναι να διευρύνει τα σημεία επαφής με την αγορά, αξιοποιώντας διαφορετικά μοντέλα παρουσίας στη λιανική.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Γεροστεργιούδης, «δεν χρειάζεται κάθε σημείο επαφής με τον καταναλωτή να είναι δικό μας κατάστημα».

Το επόμενο στοίχημα: Περισσότερη εξωστρέφεια για τα ελληνικά προϊόντα

Πέρα όμως από την αναδιάρθρωση της εγχώριας παρουσίας της, η Μασούτης βλέπει περιθώριο για ένα ακόμη βήμα: την πιο οργανωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού.

Η Ελλάδα παραμένει η βασική αγορά και η πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας, ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση του δικτύου που προέκυψε από την Κρητικός. Παράλληλα, όμως, η διοίκηση θεωρεί ότι το ελληνικό προϊόν διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη παρουσία εκτός συνόρων.

Η ποιότητα, η μεσογειακή διατροφή, η προέλευση και η αυθεντικότητα αποτελούν στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκριτικά πλεονεκτήματα για τα ελληνικά τρόφιμα στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των Βαλκανίων, όπου η γεωγραφική εγγύτητα, οι καταναλωτικές συνήθειες και η ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα αρκετών ελληνικών προϊόντων δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η εξωστρέφεια αφορά τόσο τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα όσο και την ιδιωτική ετικέτα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ελληνική προέλευση και η παραγωγική τεχνογνωσία μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης πρότασης προς τις διεθνείς αγορές.

«Η Ελλάδα παραμένει η βάση, αλλά η εξωστρέφεια είναι ευκαιρία»

Η στρατηγική της Μασούτης, επομένως, δεν τοποθετεί την εγχώρια αγορά απέναντι στην εξωστρέφεια. Η διευρυμένη παρουσία στην Ελλάδα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ένα πιο συστηματικό σχέδιο για τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.

«Για εμάς δεν είναι “Ελλάδα ή εξωτερικό”. Η Ελλάδα παραμένει η βάση και η πρώτη μας προτεραιότητα. Η εξωστρέφεια, όμως, των ελληνικών προϊόντων είναι μια ευκαιρία που πιστεύουμε ότι αξίζει να αναπτύξουμε πολύ πιο συστηματικά τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο κ. Γεροστεργιούδης.

Με την ενοποίηση της Κρητικός να ολοκληρώνεται μέσα στο 2026, το 2027 σηματοδοτεί για τη Μασούτης μια διαφορετική φάση: λιγότερο βάρος στην οργανωτική συνένωση και περισσότερη έμφαση στο πώς το διευρυμένο δίκτυο, το νέο μοντέλο καταστήματος, η μικρή λιανική και η εξωστρέφεια μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για την επόμενη περίοδο ανάπτυξης.