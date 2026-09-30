ΟΛΠ: Επιταχύνει το επενδυτικό πλάνο σε logistics και κρουαζιέρα – Στα €106,7 εκατ. οι επενδύσεις στο εξάμηνο

Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων προτάσσει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς στον επενδυτικό του σχεδιασμό, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των logistics και στην επέκταση της υποδομής κρουαζιέρας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έτσι, οι επενδύσεις του ΟΛΠ ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ, αφορώντας κυρίως έργα υποδομών και εξοπλισμού.

Ωστόσο, η επενδυτική δραστηριότητα εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών προκλήσεων, ενώ ορισμένοι τομείς του λιμανιού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις. Παρά τις συνθήκες αυτές, όμως, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης του λιμανιού και στην ενίσχυση της θέσης του Πειραιά ως διεθνούς κόμβου μεταφορών και τουρισμού. Αυτό είναι ένα βασικό στίγμα από τα όσα καταγράφονται στα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, του διαχειριστή του πρώτου λιμανιού της χώρας.

Στο επίκεντρο το νέο Logistics Centre

Πιο συγκεκριμένα, κομβικό έργο του επενδυτικού προγράμματος αποτελεί το νέο Logistics Centre, συνολικής επιφάνειας 60.000 τ.μ., με προϋπολογισμό 77,5 εκατ. ευρώ.

Για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της εγκατάστασης βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης θυγατρική εταιρεία, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή του ΟΛΠ να αναπτύξει τα logistics ως διακριτό επιχειρηματικό τομέα.

Η διοίκηση έχει επισημάνει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου, με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγει το λιμάνι για την ευρύτερη οικονομία.

Η γεωγραφική και μεταφορική θέση του Πειραιά ενισχύει τις προοπτικές του συγκεκριμένου project. Η σιδηροδρομική σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε το λιμάνι να λειτουργήσει όχι μόνο ως πύλη διακίνησης φορτίων, αλλά και ως κόμβος αποθήκευσης, διανομής και παροχής υπηρεσιών logistics.

Επενδύσεις και στην κρουαζιέρα

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας, με την κατασκευή δύο νέων θέσεων πρόσδεσης, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια μεγάλου μεγέθους. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028.

Το επόμενο βήμα αφορά την κατασκευή νέου Cruise Passenger Terminal, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση των νέων προβλητών. Η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του λιμανιού να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της κρουαζιέρας, με ιδιαίτερη έμφαση στο homeporting.

Οι επενδύσεις προχωρούν, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία τα βραχυπρόθεσμα μεγέθη της κρουαζιέρας εμφανίζουν υποχώρηση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι επιβάτες μειώθηκαν κατά 12,95%, στους 555.155, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 11,74 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση περίπου 10%. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 29%, στα 5,15 εκατ. ευρώ.

Παρά τη φετινή κάμψη, ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια παραμένει σημαντικός, με περίπου 760 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων να έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και 824 προκρατήσεις να έχουν καταγραφεί για το 2027.

Υποχώρηση στον Προβλήτα Ι

Η σημαντικότερη αρνητική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΠ προήλθε από τον Προβλήτα Ι εμπορευματοκιβωτίων.

Η διακίνηση υποχώρησε κατά 38,7%, στα 241.290 TEUs, με τα έσοδα να περιορίζονται στα 22,57 εκατ. ευρώ, έναντι 32,47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, τα EBITDA μειώθηκαν δραστικά, στα 0,33 εκατ. ευρώ από 7,88 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη συνδέεται τόσο με την υψηλή βάση σύγκρισης του προηγούμενου έτους όσο και με τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον προβλήτα. Οι εργασίες έχουν επηρεάσει προσωρινά την αποθηκευτική και επιχειρησιακή δυναμικότητα της εγκατάστασης.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης του λιμανιού, με τον ΟΛΠ να προσβλέπει σε ανάκαμψη της διακίνησης φορτίων μετά την πλήρη επαναλειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ.

Αντίθετα, στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, που έχουν παραχωρηθεί στην PCT, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 46,50 εκατ. ευρώ, έναντι 46,20 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση της διακίνησης κατά 2,9%, σε περίπου 2 εκατ. TEUs. Τα EBITDA ανήλθαν σε 38,29 εκατ. ευρώ, από 39,89 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κίνηση στα αυτοκίνητα, βελτίωση στη ναυπηγοεπισκευή

Στον σταθμό αυτοκινήτων, η διακίνηση ενισχύθηκε κατά 8%, φτάνοντας τις 149.587 μονάδες. Ωστόσο, η αύξηση της κίνησης δεν αποτυπώθηκε στα έσοδα, τα οποία υποχώρησαν στα 12,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,88 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες αποθήκευσης, μετά την ομαλοποίηση που έχει σημειωθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην ακτοπλοΐα, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 4,73 εκατ. ευρώ, ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, στα 7,27 εκατ. επιβάτες. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν περίπου στο 1 εκατ. ευρώ. Στην επίδοση του κλάδου συνέβαλε και η προσωρινή μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών, μέτρο που έληξε στα τέλη Απριλίου.

Θετικότερη ήταν η εικόνα στη ναυπηγοεπισκευή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4%, στα 7,78 εκατ. ευρώ, ενώ οι ημέρες εργασιών ενισχύθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τις 774. Τα EBITDA ανήλθαν σε 1,31 εκατ. ευρώ.

Στα €111,9 εκατ. τα έσοδα – Στα €35,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Σε επίπεδο ομίλου ΟΛΠ, τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 111,9 εκατ. ευρώ, έναντι 122,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας πτώση περίπου 8,9%.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 56,09 εκατ. ευρώ, από 69,27 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 50,1%.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 45,87 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 35,35 εκατ. ευρώ, έναντι 46,74 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση 24,4%.

Παρά την υποχώρηση των οικονομικών επιδόσεων πάντως, ο ΟΛΠ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση. Το ενεργητικό ανήλθε σε 750,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 83,1 εκατ. ευρώ, με την επενδυτική δραστηριότητα να έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο.