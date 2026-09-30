Επενδύσεις, άμυνα, ενέργεια και καινοτομία στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece - Sweden

Με κεντρικό θέμα “Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness”, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το 11ο Business Forum Greece - Sweden από το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας.

Το forum αποτέλεσε σημείο συνάντησης υψηλού επιπέδου για ανώτερους αξιωματούχους, επιχειρηματικούς ηγέτες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας από την Ελλάδα και τη Σουηδία.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Σουηδίας συζήτησαν για την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και για τις δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των υποδομών, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, ανέφερε ότι ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για ουσιαστικό διάλογο και να συμβάλλει στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, με το συγκεκριμένο forum να αποτελεί το ετήσιο αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του.

Όπως ο ίδιος τόνισε: «Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται. Το παγκόσμιο εμπόριο αλλάζει. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει γίνει στρατηγικό ζήτημα. Η άμυνα και η ασφάλεια βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Και, ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και των επιχειρήσεών μας. Όλα αυτά απαιτούν επενδύσεις». Και συμπλήρωσε: «Είμαστε διαφορετικές χώρες, αλλά μοιραζόμαστε ολοένα και περισσότερο σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα και αξίες. Η Σουηδία έχει πολλές σπουδαίες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πολλές άλλες που θέλουν να αναπτυχθούν εδώ. Πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι διεθνώς επιτυχημένες και ηγέτιδες στους κλάδους τους. Και η ευκαιρία υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση του διμερούς εμπορίου. Πρόκειται για τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων, περισσότερων επενδύσεων, περισσότερης καινοτομίας - και περισσότερης αξίας μαζί».

Χαιρετισμό απηύθυνε η Α.Ε., κ. Håkan Emsgård, Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα. Ο Σουηδός Πρέσβης ανέλυσε τους πυλώνες της σουηδικής επιχειρηματικής υπεροχής, εστιάζοντας στις υψηλές δαπάνες R&D, που αποτελούν άνω του 3,5% του ΑΕΠ, με το 75% αυτών να χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρθηκε επίσης στο ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας της Σουηδίας, με 30 εκκολαπτήρια και 30 επιστημονικά πάρκα με 7.500 ενεργές επιχειρήσεις συνδεδεμένες με πανεπιστήμια. Επιπλέον, στάθηκε στην πρωτοκαθεδρία της χώρας στις δημόσιες προσφορές στο χρηματιστήριο (IPOs). Εξήρε δε τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ελλάδας και πρότεινε ευρεία συνεργασία σε αμυντική βιομηχανία, υποθαλάσσιες υποδομές, πολιτική προστασία και φρεγάτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η σχέση Ελλάδας και Σουηδίας μπορεί να εξελιχθεί πέρα από το διμερές εμπόριο, μέσα από τη σύνδεση των δυνατοτήτων των δύο χωρών στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στη δυναμική των διμερών οικονομικών σχέσεων, σημειώνοντας ότι το διμερές εμπόριο ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ, ενώ ανέδειξε τις προοπτικές συνεργασίας ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο η οικονομία και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στο Session 1, “Capital Markets & Banking”, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στις πολλαπλές οικονομικές αναταράξεις που ακολούθησαν την πανδημία, σημειώνοντας ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι δασμοί και η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, παρά τις υψηλές τιμές, δεν παρατηρείται στασιμότητα, ενώ για το 2026 προβλέπεται παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη γύρω στο 3%. «Η απάντηση στο αν έχουμε δομικά υψηλότερο πληθωρισμό, είναι όχι. Όλα εξαρτώνται από την αξιοπιστία της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την επαναφορά του πληθωρισμού στο 2%», υπογράμμισε.

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, ο Kjell Engelbrekt, Dean of the Swedish Defence University, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Σουηδίας, στην προηγμένη αμυντική της βιομηχανία και στη σημασία της κυβερνοάμυνας και του μοντέλου Total Defence. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και επένδυσης σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, αναδεικνύοντας τις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Σουηδίας.

Από την πλευρά του, ο Fredrik Gustafson, Vice President & Head of Group Business Development της Saab AB, εστίασε στον καθοριστικό ρόλο της ταχύτητας της καινοτομίας στην άμυνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και στενής συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Saab και του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος.

Ο Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στην ανάγκη οι ευρωπαϊκοί πόροι για την άμυνα να μεταφράζονται σε παραγωγικές ευκαιρίες και εγχώρια βιομηχανική ανάπτυξη, μέσα από ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Ενέργεια, υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη

Οι εργασίες του Forum επεκτάθηκαν στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής παραγωγικότητας, της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για την ανάπτυξη του AI και της υπεύθυνης διακυβέρνησης της τεχνολογίας.

Παράλληλα, το τελευταίο session ανέδειξε τον ρόλο του Design, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας ως στρατηγικών παραγόντων για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, με έμφαση στη σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Reporter ήταν Χορηγός Επικοινωνίας.