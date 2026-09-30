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Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά την αβεβαιότητα για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:52 - 30 Σεπ 2026

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά την αβεβαιότητα για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε θετικό έδαφος την Τετάρτη (30/9) με τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν ευρεία κέρδη στις πρώτες συναλλαγές παρά την αβεβαιότητα των επενδυτών για την εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει άνοδο 0,69% στις 642,49 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,65% στις 25,540.44 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE σημειώνει αντίστοιχη άνοδο κατά 0,69% στις 10,710.61 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC ανεβαίνει 0,22% στις 8,053.66 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,67% στις 19,648.39 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που ενισχύεται 0,62% στις 52,125.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο κλάδος των βασικών πόρων ήταν εκείνος με τις καλύτερες επιδόσεις στις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο 1,71%. Ακολουθούν οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, οι οποίες ενισχύονται κατά 1,35%, και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με κέρδη 1,12%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου των μέσων ενημέρωσης υποχωρούν κατά 0,56%, ενώ οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου σημειώνουν απώλειες 0,41%.

Βρετανία: Ισχυρότερη από ότι αναμενόταν η ανάπτυξη το β' τρίμηνο

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,5% στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Η επίδοση αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση για το τρίμηνο και ακολούθησε αύξηση 0,6% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου.

Σε ετήσια βάση, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,4% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 0,8% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η επίδοση αναθεωρήθηκε επίσης ανοδικά από την προκαταρκτική εκτίμηση του 1,2%.

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