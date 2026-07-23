Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

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Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από την Παρασκευή (24/7) έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις έντονες καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, με τη μορφή μπουρινιών, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης και τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές όπου προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι οι εξής:

Όσον αφορά την Παρασκευή (24/7)

Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη): από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Για την περιοχή έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία): τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Η προειδοποίηση είναι πορτοκαλί, ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα αναβαθμίζεται σε κόκκινη προειδοποίηση.

Σποράδες και Εύβοια (κυρίως η κεντρική και βόρεια Εύβοια): από τις μεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση λόγω της έντασης των φαινομένων.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής: τα φαινόμενα αναμένονται από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη): τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Για το Σάββατο (25/7)

Σποράδες: τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

Εύβοια (κυρίως η κεντρική και βόρεια): τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως τις προμεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη): οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Μαγνησία (κυρίως τα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα): τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την περιοχή έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η ΕΜΥ εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς τα έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, ισχυροί άνεμοι και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

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