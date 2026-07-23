ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο
Ειδήσεις
11:53 - 23 Ιουλ 2026

Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από την Παρασκευή (24/7) έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις έντονες καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, με τη μορφή μπουρινιών, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης και τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές όπου προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι οι εξής:

Όσον αφορά την Παρασκευή (24/7)

  • Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη): από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Για την περιοχή έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.
  • Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία): τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Η προειδοποίηση είναι πορτοκαλί, ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα αναβαθμίζεται σε κόκκινη προειδοποίηση.
  • Σποράδες και Εύβοια (κυρίως η κεντρική και βόρεια Εύβοια): από τις μεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση λόγω της έντασης των φαινομένων.
  • Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής: τα φαινόμενα αναμένονται από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.
  • Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη): τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Για το Σάββατο (25/7)

  • Σποράδες: τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.
  • Εύβοια (κυρίως η κεντρική και βόρεια): τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως τις προμεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.
  • Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη): οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.
  • Μαγνησία (κυρίως τα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα): τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την περιοχή έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η ΕΜΥ εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς τα έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, ισχυροί άνεμοι και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5r28w267ft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG
Ειδήσεις

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες
Οικονομία

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες
Ειδήσεις

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία
Ειδήσεις

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:42

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 12:38

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:32

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Οικονομία
23/07/2026 - 12:27

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:24

Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 12:13

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:03

Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Πολιτική
23/07/2026 - 12:02

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:00

METLEN και HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:53

Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:39

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

Πολιτική
23/07/2026 - 11:32

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Οικονομία
23/07/2026 - 11:04

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:58

Επιταχύνει τον σχεδιασμό της για ναυτιλία και ναυπηγήσεις η Ινδία

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 10:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 10:49

EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη λόγω καυσίμων και αδύναμης ζήτησης

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:36

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα σε δύο πλοία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:31

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:17

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:16

Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Μανίλα με επίκεντρο το ουκρανικό

Αναλύσεις
23/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ συνεχίζει τη διαδικασία συσσώρευσης περί τις 2500 μονάδες

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 09:58

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:55

Nokia: Κέρδη €434 εκατ. στο β’ τρίμηνο με «όχημα» data centers και AI

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:40

UniCredit: Κέρδη €2,91 δισ. πάνω από τις προβλέψεις, με φόντο την εξαγορά της Commerzbank

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:37

Nestlé: Πουλά το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού έναντι €3 δισ.

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 09:29

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2.500 μονάδες στο επίκεντρο – Τι θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση

Ναυτιλία
23/07/2026 - 09:23

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα

Οικονομία
23/07/2026 - 09:15

Τα «πιστοληπτικά σκορ» των οφειλετών: Νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις

Πολιτική
23/07/2026 - 09:07

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ