ΕΣΗΕΑ: Χαιρετίζουμε την ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, χαιρετίζει μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (21/9) την απόφαση της Deutsche Welle (DW) να ανακαλέσει την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σθεναρά σε αυτήν την άδικη και μονομερή απόφαση και οργάνωσε καμπάνια ενημέρωσης προκειμένου να μεταπείσει τη διοίκηση της DW, καθώς το ελληνόφωνο τμήμα ήταν το μοναδικό που καταργείται, από τα 32 συνολικά γλωσσικά προγράμματα.

Μετά την ευτυχή κατάληξη του θέματος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι συστρατεύθηκαν σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα, τις δημοσιογραφικές ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τους δημάρχους, όλους τους συναδέλφους και βέβαια τις 192 σημαντικές προσωπικότητες του δημόσιου βίου που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας.

Οφείλουμε, επιπλέον, να αναγνωρίσουμε και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.