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Στρατηγική σύμπραξη PwC Ελλάδας – ΙΤΕ για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη
Επιχειρήσεις
18:01 - 17 Ιουν 2025

Στρατηγική σύμπραξη PwC Ελλάδας – ΙΤΕ για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Η PwC Ελλάδας και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη 17 Ιουνίου, την επίσημη έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων το 2023. Έκτοτε, η σχέση αυτή έχει εδραιωθεί, με την PwC να διατηρεί φυσική και λειτουργική παρουσία στους χώρους του ΙΤΕ, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή της να δραστηριοποιηθεί ενεργά εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας για αποκέντρωση μέσα από τη δημιουργία γραφείων-δορυφόρων, μια στρατηγική την οποία εφαρμόζει από το 2022.

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία, με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Βουτσίνο, Head of EU Affairs & Funding στην PwC Ελλάδας, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομών και συνεργειών, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της καινοτομίας.

Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές και θεματικές περιοχές. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και τεχνογνωσίας, τη συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, τόσο στη βιομηχανία, όσο και στην ερευνητική κοινότητα, η PwC και το ΙΤΕ στοχεύουν στην πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής.

Ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Territory Strategy, Clients & Markets Leader της PwC Ελλάδας, επεσήμανε: «Η συνεργασία μας με το ΙΤΕ αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική μας για αποκέντρωση και ενίσχυση των συνεργειών με κορυφαίους φορείς έρευνας και καινοτομίας. Αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της PwC Ελλάδας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αντλεί επιπρόσθετη δυναμική από την περιφέρεια. Οι συμμαχίες με κορυφαίους ερευνητικούς φορείς, όπως το ΙΤΕ, συμβαδίζουν απόλυτα με τη νέα μας εταιρική ταυτότητα και τις αξίες που αυτή εκφράζει. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι μεγάλες τάσεις συνεχίζουν να μετασχηματίζουν την οικονομία, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, λειτουργώντας συγχρόνως ως καταλύτες στην προετοιμασία τους για το αύριο. Η επιλογή της Κρήτης υποδηλώνει τη σταθερή μας πρόθεση να είμαστε παρόντες εκεί όπου παράγεται ουσιαστική γνώση και διαμορφώνονται απτές λύσεις για το μέλλον».

Ο κ. Κώστας Περρής, Partner και επικεφαλής του Συμβουλευτικού Τομέα της PwC Ελλάδας, ανέφερε: «Η επιχειρηματικότητα του μέλλοντος θεμελιώνεται στη γνώση. Η συνεργασία της PwC με το ΙΤΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική σύμπραξης με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης νέων, σε τομείς που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η κοινή αυτή προσπάθεια εστιάζει σε διεπιστημονικές ερευνητικές πρωτοβουλίες με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι η γόνιμη συνάντηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Η PwC επιμένει στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και θέτει τις βάσεις για τη μεταφορά καινοτόμων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά, μέσα από ένα περιβάλλον συνεργασίας, ανοιχτού διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας».

Ο καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του ΙΤΕ, σημείωσε: «Η συνεργασία με την PwC αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η πολύτιμη και εκτενής εμπειρία που διαθέτουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΙΤΕ, διαμορφώνουν μια σημαντική δυναμική στο κοινό αυτό εγχείρημα. Τέτοιου είδους συνέργειες αναδεικνύουν τη δυναμική του ελληνικού ερευνητικού ιστού και ενισχύουν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην πράξη».

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