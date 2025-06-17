Τσιάρας στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας: Περαιτέρω στήριξη των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα

Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των νέων γεωργών ώστε να διασφαλισθεί η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία.

Ο κ. Τσιάρας προέβαλε τη γενεακή ανανέωση ως στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, επισημαίνοντας ότι η είσοδος νέων, μορφωμένων και τεχνολογικά εξοικειωμένων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού μοντέλου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι νέοι γεωργοί δεν είναι απλώς συνεχιστές της παράδοσης - είναι φορείς αλλαγής. Φέρνουν μαζί τους δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία, τη γεωργία ακριβείας, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο, αποδοτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο παραγωγής».

Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε τη σύνδεση καινοτομίας και γενεακής ανανέωσης, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη «έξυπνων» λύσεων, όπως τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η αγρο-ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέπουν τη γεωργία σε ένα πιο προσιτό, ασφαλές και κερδοφόρο επάγγελμα για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, τόνισε πως η πολιτική προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική, καθώς οι νέοι δεν αρκούνται σε ιδεαλιστικά κίνητρα για να παραμείνουν στην ύπαιθρο, αλλά χρειάζονται απτά εργαλεία και συνθήκες που θα τους εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικογενειακή προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσιάρας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της νεανικής αγροτικής επιχειρηματικότητας:

Οικονομικά κίνητρα: Ενίσχυση των επενδύσεων για νέους γεωργούς, παροχή χαμηλότοκων δανείων, φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη για την αγορά γης και εξοπλισμού.

Εκπαίδευση και συμβουλευτική: Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Αναβάθμιση αγροτικής ζωής: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, παιδική φροντίδα), ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας, ιδίως στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Πολυλειτουργικότητα γεωργίας: Στήριξη δράσεων όπως ο αγροτουρισμός, η μεταποίηση, τα τοπικά προϊόντα και οι αγρο-οικολογικές πρακτικές, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ύπαιθρο.

Θεσμικά μέτρα για δίκαιο ανταγωνισμό: Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και προστασία της εσωτερικής αγοράς από εισαγωγές που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και ευζωίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε: «Η Ευρώπη οφείλει να δώσει ξανά προοπτική και αξιοπρέπεια στον νέο γεωργό. Όχι μόνο επειδή το απαιτεί η οικονομία, αλλά επειδή το απαιτεί το μέλλον της υπαίθρου, της διατροφής και της πράσινης μετάβασης. Η γεωργία μπορεί να είναι πεδίο καινοτομίας, βιωσιμότητας και επιχειρηματικότητας και αυτό μπορεί να το πετύχει η νέα γενιά - εφόσον της δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία».

Διμερής συνάντηση με τον Πολωνό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Τσέσλαφ Σεκιέρσκι

Στο περιθώριο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που διεξάγεται στη Βαρσοβία ο Κώστας Τσιάρας είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, Τσέσλαφ Σεκιέρσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας, με κυριότερες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, «μοιραζόμαστε κοινές αρχές και προσεγγίσεις εντός του ΕΛΚ, με στόχο μια πιο αποτελεσματική πολιτική προς όφελος των Ευρωπαίων αγροτών».