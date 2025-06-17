ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας: Περαιτέρω στήριξη των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:52 - 17 Ιουν 2025

Τσιάρας στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας: Περαιτέρω στήριξη των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των νέων γεωργών ώστε να διασφαλισθεί η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία.

Ο κ. Τσιάρας προέβαλε τη γενεακή ανανέωση ως στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, επισημαίνοντας ότι η είσοδος νέων, μορφωμένων και τεχνολογικά εξοικειωμένων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού μοντέλου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι νέοι γεωργοί δεν είναι απλώς συνεχιστές της παράδοσης - είναι φορείς αλλαγής. Φέρνουν μαζί τους δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία, τη γεωργία ακριβείας, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο, αποδοτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο παραγωγής».

Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε τη σύνδεση καινοτομίας και γενεακής ανανέωσης, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη «έξυπνων» λύσεων, όπως τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η αγρο-ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέπουν τη γεωργία σε ένα πιο προσιτό, ασφαλές και κερδοφόρο επάγγελμα για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, τόνισε πως η πολιτική προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική, καθώς οι νέοι δεν αρκούνται σε ιδεαλιστικά κίνητρα για να παραμείνουν στην ύπαιθρο, αλλά χρειάζονται απτά εργαλεία και συνθήκες που θα τους εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικογενειακή προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσιάρας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της νεανικής αγροτικής επιχειρηματικότητας:

  • Οικονομικά κίνητρα: Ενίσχυση των επενδύσεων για νέους γεωργούς, παροχή χαμηλότοκων δανείων, φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη για την αγορά γης και εξοπλισμού.
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτική: Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και παροχή τεχνικής υποστήριξης.
  • Αναβάθμιση αγροτικής ζωής: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, παιδική φροντίδα), ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας, ιδίως στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
  • Πολυλειτουργικότητα γεωργίας: Στήριξη δράσεων όπως ο αγροτουρισμός, η μεταποίηση, τα τοπικά προϊόντα και οι αγρο-οικολογικές πρακτικές, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ύπαιθρο.
  • Θεσμικά μέτρα για δίκαιο ανταγωνισμό: Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και προστασία της εσωτερικής αγοράς από εισαγωγές που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και ευζωίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε: «Η Ευρώπη οφείλει να δώσει ξανά προοπτική και αξιοπρέπεια στον νέο γεωργό. Όχι μόνο επειδή το απαιτεί η οικονομία, αλλά επειδή το απαιτεί το μέλλον της υπαίθρου, της διατροφής και της πράσινης μετάβασης. Η γεωργία μπορεί να είναι πεδίο καινοτομίας, βιωσιμότητας και επιχειρηματικότητας και αυτό μπορεί να το πετύχει η νέα γενιά - εφόσον της δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία».

Διμερής συνάντηση με τον Πολωνό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Τσέσλαφ Σεκιέρσκι

Στο περιθώριο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που διεξάγεται στη Βαρσοβία ο Κώστας Τσιάρας είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, Τσέσλαφ Σεκιέρσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας, με κυριότερες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, «μοιραζόμαστε κοινές αρχές και προσεγγίσεις εντός του ΕΛΚ, με στόχο μια πιο αποτελεσματική πολιτική προς όφελος των Ευρωπαίων αγροτών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Intertech: Ξεκινάει στις 18/6 η Περίοδος Αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης - Ολοκληρώνεται στις 16/7
Ανακοινώσεις

Intertech: Ξεκινάει στις 18/6 η Περίοδος Αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης - Ολοκληρώνεται στις 16/7

Κυβερνητικές πηγές: Άνω των €180 εκατ. το τελευταίο πεντάμηνο για στεγαστική στήριξη και ενίσχυση νέων γονέων
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Άνω των €180 εκατ. το τελευταίο πεντάμηνο για στεγαστική στήριξη και ενίσχυση νέων γονέων 

Μητσοτάκης στη Les Εchos: Επιδιώκουμε τεχνολογία και καινοτομία να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία
Πολιτική

Μητσοτάκης στη Les Εchos: Επιδιώκουμε τεχνολογία και καινοτομία να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία

Χρηματιστήριο: Αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών - Τέταρτη πτώση με τραπεζικές πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών - Τέταρτη πτώση με τραπεζικές πιέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Πολιτική

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση
Ειδήσεις

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ