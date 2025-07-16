Τουρκία: Καταδίκη των ισραηλινών επιθέσεων στη Δαμασκό από το υπουργείο Εξωτερικών

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Δαμασκό, κάνοντας λόγο για «πράξη δολιοφθοράς» κατά των προσπαθειών της Συρίας να επιτύχει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Οι επιθέσεις στόχευσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το συριακό Υπουργείο Άμυνας και το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Δαμασκού, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της Συρίας, αποτελούν πράξη δολιοφθοράς κατά των προσπαθειών της Συρίας να εξασφαλίσει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Ο συριακός λαός έχει τώρα μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει σε ειρήνη και να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία πρέπει να συμβάλουν στις προσπάθειες της συριακής κυβέρνησης για την αποκατάσταση της ηρεμίας».

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με βασικούς περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες, εκφράζοντας την ανησυχία της Άγκυρας για την κλιμάκωση της βίας. Συγκεκριμένα, επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, καθώς και με τους ομολόγους του από τη Συρία, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, Ασάντ Χασάν Αλ-Σαϊμπανί, Αϊμάν Σαφαντί και Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αντίστοιχα.