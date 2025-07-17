DIS & THEON  – Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Επιχειρησιακές Λειτουργίες και στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Επιτυχημένη Υλοποίηση: Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 FO)
Η THEON αντιμετώπισε την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των οικονομικών και εφοδιαστικών της διαδικασιών ώστε να υποστηρίξει την παγκόσμια επέκτασή της και να βελτιστοποιήσει τη λήψη αποφάσεων. Η DIS ανέλαβε την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 FO), προσφέροντας:
✔ Ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την ακρίβεια.
✔ Ενοποίηση εφοδιαστικών λειτουργιών από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στις εγκαταστάσεις της THEON, δημιουργώντας ένα συνεκτικό επιχειρησιακό οικοσύστημα.
✔ Real-time reporting & analytics, που παρέχει στους υπεύθυνους ενημερωμένα δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
✔ Scalability & flexibility για να υποστηρίξει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.
Microsoft Dynamics 365 Field Service
Επιπλέον, η THEON INTERNATIONAL προχωράει στο επόμενο βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της με την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 Field Service από τη DIS. Η νέα αυτή λύση στοχεύει στη βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης, στην προληπτική συντήρηση και στην άμεση εξυπηρέτηση πελατών, μέσω:
✔ Αυτοματοποιημένων workflows για την κατανομή εργασιών στους τεχνικούς, χρησιμοποιώντας AI για τον βέλτιστο προγραμματισμό.
✔ Mobile-friendly εφαρμογών, που παρέχουν στους τεχνικούς πρόσβαση σε δεδομένα, οδηγίες και work orders, όπου κι αν βρίσκονται.
✔ Predictive maintenance, μειώνοντας τα downtime και ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης.
✔ Αποδοτική διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης, προσφέροντας στους πελάτες άμεση και εξειδικευμένη ανταπόκριση.
Testimonials:
DIS
«Η συνεργασία μας με την THEON είναι ένα παράδειγμα του πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μεταμορφώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Μέσω της υλοποίησης του Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, δημιουργήσαμε ένα συνεκτικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα που υποστηρίζει την παγκόσμια επέκταση της THEON.»
— Παναγιώτης Κυριακόπουλος, DIS
THEON
«Με την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 F&O & Field Service από την DIS, η THEON βελτιώνει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, real-time επιχειρησιακό οικοσύστημα. Η νέα πλατφόρμα ενισχύει την ικανότητά μας να λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις και να παρέχουμε ανώτερη υποστήριξη στους πελάτες μας παγκοσμίως.»
— [Παναγιώτης Μανιώτης, CIO], THEON
Στρατηγικός Αντίκτυπος και Μελλοντικές Προοπτικές
Η συνεργασία μεταξύ της DIS και της THEON αποδεικνύει τη μετασχηματιστική δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Microsoft Dynamics 365. Συνοπτικά, η υλοποίηση περιλαμβάνει:
✔ Ολοκληρωμένη διαχείριση ERP με real-time data και ενοποίηση όλων των οικονομικών και εφοδιαστικών διαδικασιών.
✔ Εξαιρετικά προηγμένες λειτουργίες Field Service, που ενισχύουν την υποστήριξη πελατών και τη συντήρηση.
✔ Ενσωμάτωση με Power BI για αναλυτικά insights, επιτρέποντας data-driven αποφάσεις και στρατηγική λήψη δράσης.