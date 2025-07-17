DIS & THEON  – Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Επιχειρησιακές Λειτουργίες και στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Η DIS κορυφαίος πάροχος λύσεων cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού, συνεργάζεται με την THEON , έναν από τους ηγέτες στην ανάπτυξη και κατασκευή προσαρμοσμένων συστημάτων νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο όμιλος THEON GROUP ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1997 από την Ελλάδα, και σήμερα έχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο χάρη στη διεθνή του παρουσία, μέσω θυγατρικών και εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, τις χώρες της Βαλτικής, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες του Κόλπου, την Ελβετία, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Σιγκαπούρη και τη Ν.Κορέα. Το THEON GROUP έχει διαθέσει περισσότερα από 200.000 συστήματα στις Ένοπλες και Ειδικές Δυνάμεις σε 71 χώρες σε όλο τον κόσμο, 26 εκ των οποίων είναι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Η THEON είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο EURONEXT του Άμστερνταμ (AMS: THEON), από το Φεβρουάριο του 2024.

Επιτυχημένη Υλοποίηση: Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 FO)

Η THEON αντιμετώπισε την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των οικονομικών και εφοδιαστικών της διαδικασιών ώστε να υποστηρίξει την παγκόσμια επέκτασή της και να βελτιστοποιήσει τη λήψη αποφάσεων. Η DIS ανέλαβε την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 FO), προσφέροντας:

✔ Ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την ακρίβεια.

✔ Ενοποίηση εφοδιαστικών λειτουργιών από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στις εγκαταστάσεις της THEON, δημιουργώντας ένα συνεκτικό επιχειρησιακό οικοσύστημα.

✔ Real-time reporting & analytics, που παρέχει στους υπεύθυνους ενημερωμένα δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

✔ Scalability & flexibility για να υποστηρίξει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Επιπλέον, η THEON INTERNATIONAL προχωράει στο επόμενο βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της με την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 Field Service από τη DIS. Η νέα αυτή λύση στοχεύει στη βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης, στην προληπτική συντήρηση και στην άμεση εξυπηρέτηση πελατών, μέσω:

✔ Αυτοματοποιημένων workflows για την κατανομή εργασιών στους τεχνικούς, χρησιμοποιώντας AI για τον βέλτιστο προγραμματισμό.

✔ Mobile-friendly εφαρμογών, που παρέχουν στους τεχνικούς πρόσβαση σε δεδομένα, οδηγίες και work orders, όπου κι αν βρίσκονται.

✔ Predictive maintenance, μειώνοντας τα downtime και ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης.

✔ Αποδοτική διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης, προσφέροντας στους πελάτες άμεση και εξειδικευμένη ανταπόκριση.

Testimonials:

DIS

«Η συνεργασία μας με την THEON είναι ένα παράδειγμα του πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μεταμορφώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Μέσω της υλοποίησης του Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, δημιουργήσαμε ένα συνεκτικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα που υποστηρίζει την παγκόσμια επέκταση της THEON.»

— Παναγιώτης Κυριακόπουλος, DIS

THEON

«Με την υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 F&O & Field Service από την DIS, η THEON βελτιώνει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, real-time επιχειρησιακό οικοσύστημα. Η νέα πλατφόρμα ενισχύει την ικανότητά μας να λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις και να παρέχουμε ανώτερη υποστήριξη στους πελάτες μας παγκοσμίως.»

— [Παναγιώτης Μανιώτης, CIO], THEON

Στρατηγικός Αντίκτυπος και Μελλοντικές Προοπτικές

Η συνεργασία μεταξύ της DIS και της THEON αποδεικνύει τη μετασχηματιστική δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Microsoft Dynamics 365. Συνοπτικά, η υλοποίηση περιλαμβάνει:

✔ Ολοκληρωμένη διαχείριση ERP με real-time data και ενοποίηση όλων των οικονομικών και εφοδιαστικών διαδικασιών.

✔ Εξαιρετικά προηγμένες λειτουργίες Field Service, που ενισχύουν την υποστήριξη πελατών και τη συντήρηση.

✔ Ενσωμάτωση με Power BI για αναλυτικά insights, επιτρέποντας data-driven αποφάσεις και στρατηγική λήψη δράσης.