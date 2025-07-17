JTI: Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2024 – Αύξηση τζίρου κατά 2,5%

Η JTI ενίσχυσε την αναπτυξιακή δυναμική της στην Ελλάδα και το 2024, καταγράφοντας θετικό πρόσημο για μια ακόμα χρονιά, με τον μικτό κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στα 834.952.515 ευρώ, αυξημένος κατά 2,5% σε σχέση με το 2023 (814.833.516€). Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 958.053 ευρώ, με την Εταιρεία να διατηρεί παράλληλα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα 29 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2024 οι δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συγκυρίες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επέδρασαν αρνητικά σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εν τούτοις, η Εταιρεία με στρατηγικές κινήσεις πέτυχε να αυξήσει τα κέρδη της προ φόρων κατά 6,3% σε σχέση με το 2023.

Σημαντικό είναι το αποτύπωμα της JTI και στα δημόσια οικονομικά, αφού για το 2024 εισέφερε στα δημόσια ταμεία 734.911.518 ευρώ, έναντι 721.363.083 ευρώ το 2023.

Με τις συνολικές καθαρές πωλήσεις για το 2024 να αυξάνονται κατά 7% έναντι του 2023, η JTI εδραίωσε περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια αγορά. Το 2024 ήταν μια χρονιά ορόσημο καθώς η JTI διατήρησε την ηγετική θέση της στην Ελλάδα στην κατηγορία των καιόμενων προϊόντων, πραγματοποιώντας παράλληλα δυναμική είσοδο στην κατηγορία των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου (Reduced Risk Products), με το Ploom, το καινοτόμο προϊόν θερμαινόμενου καπνού.

Αφοσιωμένη στον εταιρικό σκοπό της «Δημιουργώντας στιγμές απόλαυσης. Δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον», η JTI επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και την καινοτομία. Με την επιλογή της Ελλάδας να βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πρώτες αγορές παγκοσμίως όπου κυκλοφόρησε το Ploom, επιβεβαιώνεται η σημασία της χώρας στον διεθνή επενδυτικό σχεδιασμό της JTI. Μάλιστα η κυκλοφορία του Ploom στην ελληνική αγορά συνοδεύτηκε από πολλές νέες θέσεις εργασίας, με αύξηση προσωπικού κατά 21% σε σχέση με το 2023, ενώ από το 2022 μέχρι και σήμερα η σχετική αύξηση ανέρχεται σε 31%. Σήμερα, μαζί με το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη, η Εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους στην Ελλάδα, σε θέσεις υψηλής ποιότητας, καλών αμοιβών και πρωτοποριακών παροχών.

Όπως σημείωσε η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ισραήλ: «Τα οικονομικά στοιχεία του 2024 αντανακλούν την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της JTI στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ενθουσιασμό, για τη χρονιά που ήδη διανύουμε θωρακίζουμε την ηγετική μας θέση στα καιόμενα καπνικά προϊόντα, ενώ αναπτυσσόμαστε όλο και πιο δυναμικά στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιο αγοράς».