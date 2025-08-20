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AKTOR: Διεκδικεί επενδύσεις αξίας €3,7 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030
Επιχειρήσεις
11:20 - 20 Αυγ 2025

AKTOR: Διεκδικεί επενδύσεις αξίας €3,7 δισ. στη Ρουμανία έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Το στρατηγικό όραμα του Ομίλου AKTOR για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του στο The Diplomat (thediplomat.ro), ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας. Όπως τόνισε, η χώρα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη και κεντρικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου.

«Η Ρουμανία δεν είναι για εμάς απλώς μια επιπλέον αγορά, αλλά ένας βασικός στρατηγικός εταίρος στην αναπτυξιακή μας πορεία. Στόχος μας είναι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια η AKTOR να αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στον τομέα των υποδομών και των έργων παραχώρησης στη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

Παρουσία με βάθος και προοπτική

Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στη ρουμανική αγορά εδώ και δύο δεκαετίες, υλοποιώντας σημαντικά έργα υποδομών σε τομείς όπως οι οδικές, σιδηροδρομικές και ενεργειακές μεταφορές. «Φιλοδοξία μας είναι να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία και την ποιότητα των Ελλήνων μηχανικών με την ενεργή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, παραδίδοντας έργα με διαχρονική αξία», σημείωσε ο ίδιος.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών της AKTOR στη Ρουμανία ανήλθε στα 233 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου 20% της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου. Με βάση αυτή τη δυναμική, η εταιρεία προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα: τη διεκδίκηση έργων συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω νέων διαγωνισμών, σε τομείς κρίσιμων υποδομών αλλά και σε αναδυόμενους κλάδους όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Real Estate. «Έως το 2030, φιλοδοξούμε να έχουμε εδραιώσει τη θέση μας στη Ρουμανία, όχι μόνο ως ανάδοχος, αλλά ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της χώρας στην πορεία της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Ρουμανία: Αναπτυξιακός κόμβος για την Ευρώπη

Η Ρουμανία καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εντός της ΕΕ, ενισχυόμενη από την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Η στρατηγική της θέση, μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, ενισχύει τη σημασία της ως περιφερειακού κόμβου, ενώ την καθιστά κρίσιμο παίκτη για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Υποδομές με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο

Η AKTOR στη Ρουμανία υλοποιεί έργα υποδομής με ουσιαστικό αποτύπωμα, τα οποία ενισχύουν τη διασύνδεση περιοχών και πολιτών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν ο περιφερειακός δακτύλιος του Βουκουρεστίου (A0) και η σιδηροδρομική γραμμή «Brașov–Sighișoara», η οποία αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού διαδρόμου Ρήνου – Δούναβη και ένα από τα σημαντικότερα έργα μεταφορών της χώρας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Η AKTOR διαφοροποιείται στρατηγικά μέσω της επένδυσής της στους ανθρώπους. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, αποτελεσματικό έλεγχο κόστους και χρόνου και στήριξη των τοπικών ομάδων, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της γραφειοκρατίας, του πληθωρισμού και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Η εκπαίδευση, η υιοθέτηση διεθνών πρακτικών και η συμμετοχή σε τεχνικά απαιτητικά έργα βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Μέσω του προγράμματος AKTOR4TheFuture, η εταιρεία στηρίζει τη νέα γενιά μηχανικών και τεχνικών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες που θα έχει ανάγκη η χώρα στο μέλλον. Όπως είπε ο κ. Εξάρχου: «Δεν χτίζουμε μόνο υποδομές – καλλιεργούμε δεξιότητες για το αύριο».

Προτεραιότητα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Κοιτώντας μπροστά, ο Όμιλος AKTOR σχεδιάζει συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς για οδικά και σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία, ενώ διερευνά την είσοδο σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δύο πυλώνες που θα διαμορφώσουν το επενδυτικό τοπίο των ευρωπαϊκών υποδομών τα επόμενα χρόνια.

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