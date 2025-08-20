Διώρυγες και Στενά: Ο «χάρτης» της γερμανικής εξαγωγικής ευημερίας – Τα έξι κομβικά περάσματα

Σχεδόν το 10% όλων των εισαγωγών της Γερμανίας πραγματοποιείται δια θαλάσσης μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αυτό αντιστοιχεί σε εμπορικό όγκο ύψους 136 δισ. ευρώ για το 2023, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo για λογαριασμό του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας.

«Διάφορες κρίσιμες πρώτες ύλες ή σημαντικά ενδιάμεσα προϊόντα για τη βιομηχανία φτάνουν στη Γερμανία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας», αναφέρει η Lisandra Flach, ειδικός στο διεθνές εμπόριο από το ifo. «Η θαλάσσια αυτή δίοδος έχει επομένως ιδιαίτερη γεωοικονομική σημασία για τη Γερμανία.»

Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό των γερμανικών εισαγωγών που διέρχονται από τα Στενά της Μαλάκκα (8,7%) και της Ταϊβάν (7,1%). Αντιθέτως, μικρή είναι η σημασία του Στενού του Ορμούζ και της Διώρυγας του Παναμά για το γερμανικό εξωτερικό εμπόριο: μόλις το 0,5% των εισαγωγών διήλθε από τη Διώρυγα του Παναμά το 2023, ενώ από το Στενό του Ορμούζ μόλις το 0,4%.

«Το παγκόσμιο εμπόριο είναι συγκεντρωμένο σε λίγες θαλάσσιες διαδρομές με στρατηγικά σημεία συμφόρησης, όπως η Διώρυγα του Σουέζ ή το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή διαταραχή αυτών των οδών –όπως οι πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη– έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τη Γερμανία», τονίζει η Katharina Erhardt, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ.

Η ανεξάρτητη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, ποσοτικοποιεί την εξάρτηση των γερμανικών εισαγωγών και εξαγωγών από έξι βασικά θαλάσσια στρατηγικά σημεία: το Στενό του Ορμούζ, το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το Στενό της Μαλάκκα, το Στενό της Ταϊβάν, τη Διώρυγα του Σουέζ και τη Διώρυγα του Παναμά.