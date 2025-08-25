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Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές με φόντο τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια
10:54 - 25 Αυγ 2025

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές με φόντο τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές ανοίγουν χαμηλότερα τη Δευτέρα (25/8), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις οικονομικές προοπτικές μετά την ενίσχυση των ελπίδων για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Παρασκευή (22/8).

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,22% και διαμορφώνεται στις 560,04 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,46% στις 24.259,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 0,50% στις 7.929,02 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,10% και διαμορφώνεται στις 43.435,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,41% στις 15.347,45 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,68% και διαμορφώνεται στις 7.925,48 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις οικονομικές προοπτικές, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή, ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται σύντομα να μειώσει τα επιτόκια. Την περασμένη εβδομάδα, οι αγορές εστίασαν σε νέες λεπτομέρειες για τη συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ–ΕΕ, οι οποίες πρόσφεραν μεγαλύτερη σαφήνεια σε τομείς όπως ο φαρμακευτικός.

Με την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις μετοχές της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted. Αργά την Παρασκευή, οι αμερικανικές αρχές διέταξαν την εταιρεία να σταματήσει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου έργου στα ανοικτά της Ρόουντ Άιλαντ, απειλώντας τα σχέδια της Orsted για άντληση κεφαλαίων.

Αλλού, η αμερικανική εταιρεία ποτών Keurig Dr Pepper ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ JDE Peet’s για 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μετοχές της JDE Peet’s σημειώνουν άνοδο μεγαλύτερη από 17%.

Η εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει σχετικά ήσυχα στον τομέα των οικονομικών δεδομένων, πριν από την ανακοίνωση μιας σειράς στοιχείων για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες την Παρασκευή. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν, επίσης, τα τελευταία σημαντικά κέρδη από όλη την Ευρώπη και άλλες περιοχές, με την εταιρεία ποτών Pernod Ricard και τον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia να είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά futures διαπραγματεύονταν σε σταθερά επίπεδα νωρίς τη Δευτέρα. Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο, με πρωτοστάτες τις μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 10:55
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