ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο – Το «πακέτο» €1,5 δισ., η πολιτική φθορά και τα διλήμματα

Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, τόσο περισσότερο «φουντώνει» η συζήτηση – και η πολιτική αντιπαράθεση – σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, η οποία, κατά πολλούς, θα αποτελέσει κρας τεστ για την κυβέρνηση, αλλά και για τον πρωθυπουργό προσωπικά.

Στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί.

Πιο αναλυτικά, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην προετοιμασία ενός πακέτου μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με αιχμή τη φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Στόχος των μέτρων, όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, είναι να είναι μόνιμα και δίκαια, με βασικό πυλώνα τη μείωση φόρων και όχι την επιδοματική πολιτική. Διευκρίνισε, ακόμη, ότι τα μέτρα θα αφορούν όσους έχουν ετήσια εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες. Αν αυτές προχωρήσουν, θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτός από τις φοροελαφρύνσιες, έμφαση θα δοθεί σε μία σειρά από τομείς, όπως η ενίσχυση των εισοδημάτων, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και η υγεία, η παιδεία και η άμυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται νέες παρεμβάσεις στο στεγαστικό, με συνέχιση και ενίσχυση υφιστάμενων προγραμμάτων και ενεργοποίηση του μέτρου επιστροφής ενοικίου από τον Νοέμβριο. Ακόμη, αναμένεται να ανακοινωθούν και στοχευμένα μέτρα για τα νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο κόστος στέγασης. Όσο για το δημογραφικό, αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα που θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αναπτυξιακά κίνητρα.

Ωστόσο, παρόλο που η ΔΕΘ είναι το «όπλο» της κυβέρνησης, όσα βαραίνουν το κυβερνών κόμμα δεν έχουν εξαφανιστεί, γεγονός που δημιουργεί μία εύθραυστη ισορροπία, αφού ήδη οι δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν σημάδια φθοράς, με το Μαξίμου να αναζητά σημείο επανεκκίνησης και την αντιπολίτευση να συνεχίζει να πιέζει.

Το ζήτημα της φορολόγησης, για παράδειγμα, αποτελεί αιχμή του δόρατος της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μαζί με αυτό έρχεται και το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες, δεν έχει φύγει απο το προσκήνιο, όπως επίσης και η τραγωδία των Τεμπών.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ περί «φοροεπιδρομής», κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν πως δεν έχουν θεσπιστεί νέοι φόροι τα τελευταία χρόνια, αντίθετα έχουν μειωθεί ή καταργηθεί δεκάδες, με την αύξηση των εσόδων, τα οποία διοχετεύονται στην ανάπτυξη, αλλά και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού ή σύνταξης, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα κόστιζε 7-8 δισ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Μαζί με τα παραπάνω, ένα ακόμη πεδίο πίεσης για το Μαξίμου είναι και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με το Ουκρανικό να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και τη Δύση να μην έχει ακόμη καταφέρει να υιοθετήσει μία ενιαία στάση για την επίλυσή του, ενώ παράλληλα η Άγκυρα εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως μεσολαβητής, προσπαθώντας να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο τόσο διεθνώς, όσο - κυρίως - στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι οι τελικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα πριν την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.