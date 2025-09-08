Χατζηθεοδοσίου: Καμία πρόνοια για τις μικρομεσαίες στη ΔΕΘ - 300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, προχώρησε σε μια πρώτη αξιολόγηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στην απουσία συγκεκριμένων μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Live Now, ανέφερε ότι, παρόλο που τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι θετικά για τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν, δεν περιλαμβάνουν τίποτα ουσιαστικό για τον κορμό της ελληνικής οικονομίας: τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν ακούστηκε ούτε μία πρόβλεψη ή παρέμβαση που να αφορά άμεσα τις περίπου 350.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες απασχολούν περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους. Όπως υπογράμμισε, αυτές είναι οι επιχειρήσεις που περίμεναν ενίσχυση ή τουλάχιστον κάποιου είδους ελάφρυνση, αλλά παρέμειναν εκτός του πλαισίου των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επεσήμανε πως είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο επειδή δεν γίνονται ρυθμίσεις χρεών». Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική που επιβαρύνει υπέρμετρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου, τα οποία, όπως είπε, τις εξαντλούν οικονομικά.

Με την τοποθέτησή του, ανέδειξε το αίσθημα απογοήτευσης και εγκατάλειψης που κυριαρχεί στον κόσμο των μικρομεσαίων, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο στοχευμένη και δίκαιη οικονομική πολιτική που να αναγνωρίζει την κρίσιμη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία.