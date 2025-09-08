ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηθεοδοσίου: Καμία πρόνοια για τις μικρομεσαίες στη ΔΕΘ - 300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο
Επιχειρήσεις
17:15 - 08 Σεπ 2025

Χατζηθεοδοσίου: Καμία πρόνοια για τις μικρομεσαίες στη ΔΕΘ - 300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, προχώρησε σε μια πρώτη αξιολόγηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στην απουσία συγκεκριμένων μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Live Now, ανέφερε ότι, παρόλο που τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι θετικά για τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν, δεν περιλαμβάνουν τίποτα ουσιαστικό για τον κορμό της ελληνικής οικονομίας: τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν ακούστηκε ούτε μία πρόβλεψη ή παρέμβαση που να αφορά άμεσα τις περίπου 350.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες απασχολούν περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους. Όπως υπογράμμισε, αυτές είναι οι επιχειρήσεις που περίμεναν ενίσχυση ή τουλάχιστον κάποιου είδους ελάφρυνση, αλλά παρέμειναν εκτός του πλαισίου των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επεσήμανε πως είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο επειδή δεν γίνονται ρυθμίσεις χρεών». Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική που επιβαρύνει υπέρμετρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου, τα οποία, όπως είπε, τις εξαντλούν οικονομικά.

Με την τοποθέτησή του, ανέδειξε το αίσθημα απογοήτευσης και εγκατάλειψης που κυριαρχεί στον κόσμο των μικρομεσαίων, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο στοχευμένη και δίκαιη οικονομική πολιτική που να αναγνωρίζει την κρίσιμη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Ανοδικό ξεκίνημα εβδομάδας εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανοδικό ξεκίνημα εβδομάδας εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις
Ειδήσεις

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις

«Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία»: Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
Τεχνολογία

«Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία»: Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Βρετανία: Πιθανός περιορισμός στις βίζες για χώρες που αρνούνται επαναπατρισμούς
Ειδήσεις

Βρετανία: Πιθανός περιορισμός στις βίζες για χώρες που αρνούνται επαναπατρισμούς

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης σε άμυνα, χωρίς σχέδιο - Η πρόταση ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης σε άμυνα, χωρίς σχέδιο - Η πρόταση ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει
Οικονομία

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ
Πολιτική

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive
Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ