ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΘ: Τα 11 συν 2 μέτρα του Μητσοτάκη για την επιχειρηματικότητα
Οικονομία
12:00 - 07 Σεπ 2025

ΔΕΘ: Τα 11 συν 2 μέτρα του Μητσοτάκη για την επιχειρηματικότητα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Τις παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα περιέγραψε από βήματος ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Όπως είπε “κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα ότι η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, από την ανεργία στην απασχόληση και στις νέες επενδύσεις και από το διεθνές περιθώριο στην αξιοπιστία και στην αναγνώριση.

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, πως η χώρα των παλιών μνημονίων εμφανίζει τώρα από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του εθνικού προϊόντος στην Ευρώπη, με την ανεργία από το 18% ήδη στο 8%, δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το δημόσιο χρέος να έχει υποχωρήσει κατά 30 μονάδες, ενώ οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται, με τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τον τουρισμό να σημειώνουν ρεκόρ και το παραγωγικό μοντέλο μας να αλλάζει.”

Στο φόντο αυτό εξήγγειλε τα εξής μέτρα:

1ον: Διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς της άμυνας, της κατασκευής οχημάτων. Και η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 150 εκατομμύρια.

“Είναι προφανής η δική της επιδίωξη: πρέπει να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και την αμυντική βιομηχανία και αυτό υπό το φως των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών μελών” τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

2ον: Στήριξη εξωστρέφειας σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στάθηκε σε μια νέα στρατηγική. Ανέφερε ότι, “μόλις πριν από τρεις μέρες εγκρίναμε την Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών, όπου έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα.”

3ον: Απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών. “Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση αδειοδότησης, με αιχμή πάντα τις επενδύσεις στον χώρο της βιομηχανίας” τόνισε.

4ον. Προώθηση των χωροταξικών σχεδίων που αποτελεί αίτημα της αγοράς. “Σύντομα -κι εδώ θα πιέσω τους Υπουργούς, γιατί έχουμε εξαντλήσει λίγο τα χρονικά μας περιθώρια- θα τελειώσουν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τόσο για τη βιομηχανία όσο για τον τουρισμό και για τις ιχθυοκαλλιέργειες, τομέας κρίσιμος για τον πρωτογενή τομέα.” τόνισε.

5ον: Στήριξη εξαγωγών μέσα της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενίσχυση των ΜμΕ. “Εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ανέφερε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

6ον: Δράση στήριξης των ΜμΕ μέσω του ΤΕΠΙΧ. Όπως είπε¨ο κ. Μητσοτάκης, “η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει πλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς τους μικρομεσαίους.

7ον. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. . Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, “το οποίο θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και θα ενεργοποιηθεί το 2026”.

8ον. Στήριξη της φαρμακευτικής καινοτομίας. Ο Πρωθυπουργός για τον χώρο της Υγείας έκανε λόγο για 50 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν ειδικά στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων.

9ον. Στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού με 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων μέσω δύο νέων σημαντικών ευρωπαϊκών Ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

10ον Αναχώματα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης θα δοθούν από τα παραπάνω ταμεία 200 εκατομμύρια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

11ον: ‘Πρασίνισμα” ακτοπλοΐας με επιπλέον 300 εκατομμύρια. “ως ξεκίνημα”, όπως είπε, “για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με «πράσινα» πλοία, ξεκινώντας από τα πορθμεία μας.”

Χωροταξικός σχεδιασμός

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός, στάθηκε σε δύο κομβικά θέματα για τις επιχειρήσεις, το χωροταξικό και την ενέργεια. Με ορίζοντα το 2030 ανέδειξε την ανάγκη της χωροταξικής διευθέτησης που ωστόσο έχει καθυστερήσει.

“Τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση: είναι εκείνη που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει, τι και με ποιους όρους, με βάση το ψηφιακό Κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά. Και με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής, που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση.

Και βέβαια με μοχλούς πολεοδομίες που, από -δυστυχώς- αρκετές φορές, εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Γι’ αυτό έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες, ως προς το κομμάτι έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, να φύγουν από τους Δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Προσέξτε, είναι ένα ζήτημα κρίσιμο για το μέλλον του τόπου. Η οργάνωση του χώρου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «σιωπηλή» μεταρρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνησή μας. Είναι, όμως, τόσο απαραίτητη για να κάνουμε πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιτρέπει τη δόμηση με όρους σεβασμού στο μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον. Αποτελεί έναν κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα, καθώς πυροδοτεί τις κατασκευές, τον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις. Είναι, με άλλα λόγια, μία ακόμα μεταρρύθμιση μακράς πνοής, που προϋποθέτει και αυτή διάλογο και συναίνεση” ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Η Ενέργεια

Σε σχέση με το ενεργειακό ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως “εθνικό στοίχημα το οποίο κι αυτό επεκτείνεται πολύ πέραν του ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης” την ενεργειακή αυτονομία και τον μελλοντικό ενεργειακό χάρτης της χώρας.

Σημείωσε ότι ο στόχος στρατηγικής παραπέμπει σε

“Πρώτα και πάνω απ’ όλα σταθερά προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα”

“Περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας για πρώτη φορά ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.”

“Εδώ, θέλω να είμαι σαφής: η πολιτική μας αυτή αποδίδει. Θυμάστε ότι πέρυσι είχαμε μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για πρώτη φορά είδαμε ότι με τη δυναμική είσοδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώθηκαν οι τιμές χονδρικής και συγκλίνουμε ολοένα και περισσότερο με τον πυρήνα της Ευρώπης” σημείωσε και προσέθεσε στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

“Θέλω να είμαι σαφής: αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν και στους καταναλωτές. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα” τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2025 - 12:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνικό Απολυτήριο: Εφαρμογή από το 2029 - Ποιες αλλαγές προβλέπει
Πολιτική

Εθνικό Απολυτήριο: Εφαρμογή από το 2029 - Ποιες αλλαγές προβλέπει

Κεραμέως για εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν εισάγεται μόνιμο 13ωρο, μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές το μήνα
Πολιτική

Κεραμέως για εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν εισάγεται μόνιμο 13ωρο, μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές το μήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη
Ναυτιλία

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:05

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:01

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Ειδήσεις
25/06/2026 - 13:57

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 13:47

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 13:42

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου - Κάτω από τα $70 το αμερικανικό αργό

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 13:23

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

Νομίσματα
25/06/2026 - 13:20

Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:20

Δυναμική παρουσία της INTRACOM DEFENSE στην Eurosatory 2026

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:12

Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς

Ναυτιλία
25/06/2026 - 13:04

Minoan: Πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Magazino
25/06/2026 - 12:54

ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Business Facts
25/06/2026 - 12:52

Δύο εβδομάδες τρισεκατομμυριούχος: Το σύντομο «όνειρο» του Έλον Μασκ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 12:47

Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός εξελίσσεται σε «εγχώρια εξαγωγική αγορά» για τη βιομηχανία τροφίμων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Ειδήσεις
25/06/2026 - 12:33

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 164 νεκροί στον απόηχο των σεισμών - Live εικόνα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:27

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας το 2024 – Λιγότερες εκτάσεις, περισσότερη παραγωγή ελιάς

Υγεία
25/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 12:09

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4000 δολαρίων ο χρυσός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 12:07

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής τον Μάιο

Οικονομία
25/06/2026 - 12:02

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 11:55

ΕΥ: Εννέα στους δέκα Έλληνες κυνηγούν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/06/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Βασική προϋπόθεση για την εθνική ασφάλεια η διατήρηση της χώρας στην αιχμή της τεχνολογίας

Πολιτική
25/06/2026 - 11:35

Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 11:35

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ