ΕΣΑ: Η πραγματικότητα των ΜμΕ απέχει από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), με ανακοίνωσή του, αναγνώρισε τη σημασία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ειδικά όσον αφορούν στη στήριξη των νέων, των οικογενειών και την τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέχει δραματικά από τις εξαγγελίες.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για την υψηλή και πολύπλοκη φορολογία, τα τεκμαρτά εισοδήματα, το μνημονιακό τέλος επιτηδεύματος, την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, το αυξημένο μισθολογικό κόστος και το δυσβάσταχτο κόστος συναλλαγών, τα οποία δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που απειλεί τη βιωσιμότητα του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται η απουσία ουσιαστικού σχεδίου για το δίκαιο ανταγωνισμό, τη ρύθμιση των χρεών και την ισότιμη συμμετοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα, γεγονός που στερεί από τον κλάδο κάθε πραγματική προοπτική.

Ο ΕΣΑ ζήτησε σταθερότητα, δίκαιους κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις, τονίζοντας ότι χωρίς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ούτε κοινωνική συνοχή. Όπως αναφέρεται, η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι οι ΜμΕ αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης σημειώνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τον αγώνα για τη δικαίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαιτώντας αλλαγή των αιτιών που γεννούν την κρίση και τα προβλήματα του κλάδου.