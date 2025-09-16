Σε ρότα εφαρμογής η ηλεκτρονική τιμολόγηση – Τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικά θα πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, με βάση το νέο θεσιμικό πλαίσιο που σταδιακά τίθεται σε εφαρμογή. Ουσιαστικά, πλέον, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και θα τα αποστέλλουν μέσω χρήσης των ειδικών εφαρμογών και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο μέσω των πλατφορμών, που έχουν αναπτύξει οι 27 πιστοποιημένοι πάροχοι.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει μια βασική εφαρμογή, όμως, σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. όπως για συναλλαγές με το δημόσιο ήδη, απαιτείται η χρήση εφαρμογής των παρόχων, κάτι που βέβαια σημαίνει συνδρομή και σχετικά έξοδα. Συγκεκριμένα, εδώ και λίγες μέρες και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G (Business to Government) για δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δηλαδή, πρέπει μέσω των εν λόγω εφαρμογών να εκδίδεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αρχειοθετείται αυτόματα για τον εκδότη, αποστέλλεται και στον παραλήπτη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα διαθέτει πλήρη εικόνα για τον όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η όλη διαδικασία μετάβασης στο νέο τρόπο τιμολόγησης θα γίνει σταδιακά. Μάλιστα, οι ακριβείς χρονοσειρές εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ προβλέπονται και κίνητρα για την έγκαιρη υιοθέτηση του νέου συστήματος. Δηλαδή όσοι και όσες υιοθετήσουν το σύστημα έως και δύο μήνες πριν από την επίσημη ημερομηνία θα κερδίσουν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Πρώτα θα ενταχθούν σε αυτό οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον από 200.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια και οι μικρότερες.

Τα οφέλη

Μπορεί το νέο σύστημα να σημαίνει νέα έξοδα για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω παρόχων, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην απλοποίηση διαδικασιών, αλλά και στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταγραφή των δεδομένων των επιχειρήσεων, όπως και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς καθίσταται αδύνατη η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Επίσης με την ηλεκτρονική τιμολόγηση ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, γεγονός που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ.

‘Ηδη, βέβαια, πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κι έτσι σημαντικό μέρος της υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται ψηφιακά, ήδη, μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Κίνητρα για τις επιχειρήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις ενταχθούν έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο νέο σύστημα θα απολαμβάνουν οφέλη, τα οποία δεν θα ισχύσουν για τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα:

– Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%

– Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% στο έτος πραγματοποίησής της.

Τα κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για δαπάνες που διενεργούνται από το φορολογικό έτος 2025, εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Προβληματισμός για νέα βάρη

Βέβαια, εύλογα, πολλές επιχειρήσεις και ειδικά επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που δεν έχουν και τακτική εμπορική δραστηριότητα και αναπτύσσουν πολύ χαμηλή τιμολογιακή "κίνηση" έχουν καταθέσει τον προβληματισμό τους για το ότι πλέον καλούνται σε νέες δαπάνες, καθώς η δωρεάν εφαρμογή e-Timologio της ΑΑΔΕ, δεν έχει πιστοποιηθεί π.χ. για B2G συναλλαγές.

Να σημειωθεί ότι η συνδρομή σε πιστοποιημένους παρόχους ξεκινά από περίπου 5ευρώ/μήνα για ετήσια συνδρομή και ανάλογα την προσφερόμενη υπηρεσία αυξάνεται.