Μνημόνιο Συνεργασίας Enterprise Greece – HABC: Νέα προοπτική για εξαγωγές και επενδύσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Hellenic–ASEAN Business Council (HABC) υπέγραψαν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και χωρών ASEAN.

Ο κ. Σκάλκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες–μέλη του HABC, επισημαίνοντας ότι το Μνημόνιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Η ASEAN, με πληθυσμό άνω των 670 εκατομμυρίων κατοίκων και ΑΕΠ που υπερβαίνει τα 4 τρισ. δολάρια, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές στον κόσμο. Η περιοχή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά στους τομείς των αγροδιατροφικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, φρούτα), των φαρμακευτικών, των δομικών υλικών, της ναυτιλίας και των logistics, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και του τουρισμού.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρουσία υψηλών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Ινδονησίας, κ. Bebeb A.K.N. Djundjunan (Προεδρεύουσα χώρα της ASEAN Committee in Athens), η Πρέσβης του Βιετνάμ, κα Pham Thi Thu Huong, ο Πρέσβης της Ταϊλάνδης, κ. Sathana Kashemsanta Na Ayudhya και ο Πρέσβης των Φιλιππίνων, κ. Giovanni E. Palec.