Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Ο πρωθυπουργός στη συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Χ προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών» αναφέρει: «Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάια Σάντου και τον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και ανυπομονεί να συνεργαστεί για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.»
I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025