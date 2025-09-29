Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Μάια Σάντου και τον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και επισημαίνοντας την πρόθεση για συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός στη συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Χ προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών» αναφέρει: «Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάια Σάντου και τον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και ανυπομονεί να συνεργαστεί για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.» I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe. September 29, 2025