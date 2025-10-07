ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΜΕΒΓΑΛ: Ολοκλήρωσε επένδυση ύψους €3,5 εκατ. στο τμήμα Εμφιάλωσης γάλακτος
Επιχειρήσεις
12:02 - 07 Οκτ 2025

ΜΕΒΓΑΛ: Ολοκλήρωσε επένδυση ύψους €3,5 εκατ. στο τμήμα Εμφιάλωσης γάλακτος

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ πρόσφατα ολοκλήρωσε μία σημαντική επένδυση ύψους € 3,5 εκ. στο τμήμα Εμφιάλωσης γάλακτος.

Η νέα γραμμή περιλαμβάνει την ασηπτική μηχανή συσκευασίας γάλακτος TETRAPAK A3/FLEX, καθώς και παρελκόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (Cardboard Packer για τοποθέτηση συσκευασιών σε χαρτοκιβώτια, αυτόματη τοποθέτηση καπακιών, σύστημα ελέγχου και διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας).

Η δυναμικότητα της γραμμής φτάνει τις 8.000 συσκευασίες ανά ώρα και μπορεί να διαμορφώνει συσκευασίες 1 λίτρου και 500 ml, ενώ προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως:

  • Ασηπτική τεχνολογία υψηλής υγιεινής,
  • Δυνατότητα συσκευασίας προϊόντων ESL και UHT,
  • 48 συνεχόμενες ώρες λειτουργίας

Η νέα γραμμή παραγωγής προορίζεται για την εμφιάλωση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης LOVE MILK της ΜΕΒΓΑΛ, το οποίο πλέον κυκλοφορεί σε ανανεωμένη, φιλική προς το περιβάλλον, χάρτινη συσκευασία Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge με καπάκι LightWing™ 30, η οποία:

  • Έχει πιο στιβαρή κατασκευή για αυξημένη ασφάλεια κατά τη μεταφορά,
  • Διαθέτει πρακτικό καπάκι μεγάλης διαμέτρου (3,3 εκ.) για ευκολία στο σερβίρισμα,
  • Προστατεύει τα UHT προϊόντα έως και 12 μήνες, μέσω της ασηπτικής τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της ΜΕΒΓΑΛ για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, καθώς η νέα συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΜΕΒΓΑΛ και της TETRAPAK συμμετείχαν σε ενημερωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της LM eco στην Καρδίτσα -μιας ελληνικής μονάδας ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων. Η LM eco εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διαχωρισμού υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) μόνο με νερό, χωρίς τη χρήση χημικών. Τα ανακτημένα υλικά επαναχρησιμοποιούνται δημιουργικά, αποκτώντας νέα μορφή και χρήση, όπως μονωτικά πάνελ, διακοσμητικά είδη, στάσεις λεωφορείων, στέγαστρα, σπιτάκια για κατοικίδια κ.ά. Η εμπειρία της επίσκεψης ενίσχυσε τη δέσμευσή της ΜΕΒΓΑΛ προς τις αξίες της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Για τη ΜΕΒΓΑΛ κάθε επένδυση και καινοτομία συνδυάζεται με σεβασμό στον άνθρωπό, το περιβάλλον και το μέλλον τον παιδιών μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 13:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας – Περού με έμφαση στην αειφορία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας – Περού με έμφαση στην αειφορία

Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future - Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future - Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπ. Ανάπτυξης: Έγκριση στρατηγικής επένδυσης για νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα από την BGS ALCOHOLS
Πολιτική

Υπ. Ανάπτυξης: Έγκριση στρατηγικής επένδυσης για νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα από την BGS ALCOHOLS

EBRD: Επενδύει €50 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα
Αναλύσεις

EBRD: Επενδύει €50 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Ευρώπη Holdings: Επέκταση στη Ρουμανία με στρατηγική επένδυση στην Alpha Insurance Brokers - Στα €300.000 το τίμημα
Ανακοινώσεις

Ευρώπη Holdings: Επέκταση στη Ρουμανία με στρατηγική επένδυση στην Alpha Insurance Brokers - Στα €300.000 το τίμημα

ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην Ερμιόνη - Στα €26,5 εκατ. το μπάτζετ
Επιχειρήσεις

ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην Ερμιόνη - Στα €26,5 εκατ. το μπάτζετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ