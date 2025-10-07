Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future - Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου

Με νέες θεματικές ακαδημίες και διευρυμένες συνεργασίες πραγματοποιείται ο 12ος κύκλος του Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα, που εξελίσσεται συνεχώς σε κάθε του κύκλο, προσφέρει σε νέους και νέες πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Το Project Future εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», και συγκεκριμένα στον πυλώνα που αφορά στη Νέα Γενιά.

«Το Project Future είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικής σημασίας που δημιουργήσαμε για να στηρίξουμε τους νέους πτυχιούχους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στη χάραξη της επαγγελματικής τους πορείας. Μέχρι σήμερα, 2.180 νέοι και νέες έχουν εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος και το 77% έχει ήδη απορροφηθεί στην αγορά εργασίας», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

«Μέσα από το δίκτυο των 2.000 επιχειρήσεων του ReGeneration, συνδέουμε τη γνώση με την πράξη και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για εμάς στην Πειραιώς, το μέλλον ξεκινά από τους νέους, και το Project Future είναι η δέσμευσή μας να το διαμορφώσουμε μαζί τους», πρόσθεσε.

Στον 12ο κύκλο του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, επιλέγοντας μία από τις οκτώ εξειδικευμένες ακαδημίες στους τομείς του Business και της Τεχνολογίας:

Banking Consulting

Human Resources Management

Digital Marketing & E-commerce Young Practitioners

New Product Development in the Food Sector

Generative AI Technologies & Tools in Practice

Mobile Development with C#

Project Management with Agile Specialization & GenAI Tools

Data Engineering and Business Intelligence

Η εκπαίδευση ξεκινά με ένα 3ήμερο soft & business skills training, το οποίο ενισχύει τις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, μέσα από τέσσερα masterclasses:

GenAI Adoption Financial Literacy Pitch like a Startup Negotiations

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα βιογραφικά των αποφοίτων παραμένουν διαθέσιμα για έναν χρόνο στο δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ReGeneration, διευκολύνοντας την επαγγελματική τους απορρόφηση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία οργανισμών και φορέων όπως οι Accenture, Alba Graduate Business School, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Code.Hub, Natech, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, The Tipping Point, 100mentors και POS4work Innovation Hub.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 24 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα www.projectfuture.gr.