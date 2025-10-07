ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας – Περού με έμφαση στην αειφορία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:53 - 07 Οκτ 2025

Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας – Περού με έμφαση στην αειφορία

Reporter.gr Newsroom
Την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε ο Πρέσβης του Περού στην Ελλάδα, Αρτούρο Αρσινιέγα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση κοινών δράσεων που αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των δύο χωρών, με επίκεντρο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Η υπουργός πρότεινε την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας Ελλάδας – Περού στον τομέα του τουρισμού, που ισχύει από το 1998, μέσα από την κατάρτιση Κοινού Προγράμματος Δράσης. Το νέο πλαίσιο θα θέτει σύγχρονες προτεραιότητες συνεργασίας, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η παράλληλη εκλογή Ελλάδας και Περού στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (2025-2029) προσφέρει πρόσφορο έδαφος για πολυεπίπεδη συνεργασία. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η διενέργεια διμερούς συνάντησης με την υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού του Περού στο περιθώριο της 26ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ (7–11 Νοεμβρίου 2025), καθώς και το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης της Ελληνίδας υπουργού στο Περού μέσα στο 2026.

Ο κ. Αρσινιέγα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινές δράσεις συμβάλλουν στην προώθηση του περουβιανού τουρισμού πέρα από τα όρια της αμερικανικής ηπείρου.

Τέλος, ο Πρέσβης ενημέρωσε την υπουργό για την προγραμματισμένη φωτογραφική έκθεση που θα διοργανώσει η Πρεσβεία του Περού στην Αθήνα, με στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή της χώρας του. Η κα Κεφαλογιάννη προσφέρθηκε να στηρίξει την πρωτοβουλία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον να διερευνηθεί η διοργάνωση αντίστοιχης ελληνικής εκδήλωσης στη Λίμα, σε συνεργασία με την περουβιανή κυβέρνηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 12:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Deloitte: Πώς μετασχηματίζεται η δημόσια διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο
Επιχειρήσεις

Deloitte: Πώς μετασχηματίζεται η δημόσια διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο

Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future - Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future - Αιτήσεις έως τις 24 Οκτωβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Πολιτική

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας
Οικονομία

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ