Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας – Περού με έμφαση στην αειφορία

Την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε ο Πρέσβης του Περού στην Ελλάδα, Αρτούρο Αρσινιέγα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση κοινών δράσεων που αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των δύο χωρών, με επίκεντρο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Η υπουργός πρότεινε την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας Ελλάδας – Περού στον τομέα του τουρισμού, που ισχύει από το 1998, μέσα από την κατάρτιση Κοινού Προγράμματος Δράσης. Το νέο πλαίσιο θα θέτει σύγχρονες προτεραιότητες συνεργασίας, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η παράλληλη εκλογή Ελλάδας και Περού στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (2025-2029) προσφέρει πρόσφορο έδαφος για πολυεπίπεδη συνεργασία. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η διενέργεια διμερούς συνάντησης με την υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού του Περού στο περιθώριο της 26ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ (7–11 Νοεμβρίου 2025), καθώς και το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης της Ελληνίδας υπουργού στο Περού μέσα στο 2026.

Ο κ. Αρσινιέγα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινές δράσεις συμβάλλουν στην προώθηση του περουβιανού τουρισμού πέρα από τα όρια της αμερικανικής ηπείρου.

Τέλος, ο Πρέσβης ενημέρωσε την υπουργό για την προγραμματισμένη φωτογραφική έκθεση που θα διοργανώσει η Πρεσβεία του Περού στην Αθήνα, με στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή της χώρας του. Η κα Κεφαλογιάννη προσφέρθηκε να στηρίξει την πρωτοβουλία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον να διερευνηθεί η διοργάνωση αντίστοιχης ελληνικής εκδήλωσης στη Λίμα, σε συνεργασία με την περουβιανή κυβέρνηση.