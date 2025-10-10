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Συνεργασίες, συμπράξεις και κοινοπραξίες των επιχειρήσεων Ελλάδας και Κύπρου
Επιχειρήσεις
13:20 - 10 Οκτ 2025

Συνεργασίες, συμπράξεις και κοινοπραξίες των επιχειρήσεων Ελλάδας και Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Συνεργασίες, συμπράξεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, προκειμένου αφενός να ενισχύσουν τις δικές τους οικονομίες και αφετέρου να διεισδύσουν σε γειτονικές αγορές.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες στην Αθήνα.

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ τόσο ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, όσο και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας κ. Σταύρος Καλαφάτης έστειλαν το μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών έχουν τις δυνατότητες, τις υποδομές και τη διάθεση για να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές των δύο οικονομιών.

Επικεντρώνοντας τις ομιλίες τους στη θεματογραφία του Φόρουμ, ανάφεραν ότι οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η καινοτομία και η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτρης Σκάλκος τόνισε ότι τα οικονομικά δεδομένα των δύο οικονομιών είναι σήμερα πολύ καλά και αυτό υποβοηθά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για να επιδιώξουν συνεργασίες με στόχο την εξωστρέφεια σε ξένες αγορές.

Σε χαιρετισμό της η Πρώτη Κυρία της Κύπρου κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, που ανέγνωσε η Πρόξενος της Κύπρου στην Αθήνα, κα Χριστίνα Κωνσταντούρη ανάφερε ότι επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών είναι σήμερα απαραίτητη, γιατί η οικονομία εκτός από προκλήσεις χαρακτηρίζεται και από νέες ευκαιρίες.

Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και Διευθύνων Σύμβουλος της FMW Financial Media Way κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, είπε ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών στους τομείς των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Όπως χαρακτηριστικά, τόνισε, σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός στοιχήματος, που αφορά το κατά πόσο οι δύο χώρες θα καταφέρουν να συμπλεύσουν στο μεγάλο ταξίδι του οικονομικού μέλλοντος, που εγγυάται την πρόοδο και την ανάπτυξη ή θα παραμείνουν προσκολλημένες η κάθε μια στον μικρόκοσμο της.

Άλλοι ομιλητές στο Φόρουμ ήταν ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρος Ρουσινίδης, η Πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών BPW κα Άννα Παπαντωνίου, η Πρόεδρος του Πανελλαδικού ΔΣ της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) κα Δέσποινα Λογιάδου και ο Διευθυντής του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ κ.Χαράλαμπος Αράχωβας.

Στο κυρίως μέρος του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν τρία panel discussions με τους εξής έγκριτους ομιλητές :

-Νέες επενδυτικές ευκαιρίες Κύπρου-Ελλάδας

  • Λία Ριρή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Invest Cyprus
  • Ελπινίκη Φραντζή, Head Nicosia & Larnaka International Banking, Eurobank Limited
  • Aριστείδης Σάμιτας, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
  • Έλενα Καρκώτη, Τμήμα Στρατηγικής Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
  • Μαρία Παναγιώτου, Πρόεδρος CIFA Κύπρου
  • Χριστόφορος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (CYFA)

-Νέα τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρείν

  • Δημήτρης Καινούργιος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ - Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΚΠΑ
  • Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας & Διευθύνουσα Σύμβουλος TOTOTHEO Global
  • Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος
  • Ηλίας Γεωργουλέας, GMM Global Money Managers Ltd
  • Νάντια Σταυροπούλου, Πολιτεύτρια τ. Υπ. Βουλευτής ΝΔ - EUW

-Startup εταιρείες και ανάπτυξη

  • Μαρία Γεωργίου, Διευθύντρια Ανάπτυξης, Bohopo
  • Μιχαέλλα Πηλλακούρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια της Enalian Consulting
  • Μαριάννα Χατζηαντωνίου, Ιδρύτρια και Διευθύντρια Perha Group
  • Σπύρος Αρσένης, PhD Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας | NBG Business Seeds Διεύθυνση Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και Συνεργασιών της Εθνικής Τράπεζας

Η εκδήλωση που ήταν υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κύπρου κας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη οργανώθηκε από το ΚΕΒΕ, το Invest Cyprus και το Enterprise Greece και είχε την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών BPW CYPRUS, και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

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