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Το Ίδρυμα Vodafone βελτίωσε 300 εκατομμύρια ζωές την τελευταία δεκαετία
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:01 - 10 Οκτ 2025

Το Ίδρυμα Vodafone βελτίωσε 300 εκατομμύρια ζωές την τελευταία δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ίδρυμα Vodafone ανακοίνωσε ότι πέτυχε ένα φιλόδοξο και σημαντικό κοινωνικό στόχο: τη βελτίωση της ζωής 300 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως έως το τέλος του 2025.

Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής περίπου 305,6 εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, έργων και δράσεων που υλοποιεί είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών με τοπικά ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, πάνω από 91,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ωφεληθεί άμεσα, ενώ πάνω από 214 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει έμμεση υποστήριξη μέσα από τις δράσεις του Ιδρύματος.

Η επίτευξη αυτού του σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου οφείλεται στη στενή συνεργασία του Ιδρύματος Vodafone με ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, μεταξύ των οποίων τοπικές κυβερνήσεις, διεθνείς ΜΚΟ και τοπικοί φορείς. Μέσω αυτών των συνεργασιών, το Ίδρυμα επεκτείνει και ενισχύει τα προγράμματά του, δημιουργώντας ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα για τις κοινότητες που στηρίζει.

Το Ίδρυμα Vodafone παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του να αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Connecting For Good

Με το σύνθημα Connecting For Good, το Ίδρυμα Vodafone εστιάζει στη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν. Αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία —τεχνολογία, συνεργασίες, έρευνα και δέσμευση των εργαζομένων— για να προωθήσει βιώσιμες αλλαγές.

Φέτος, το Ίδρυμα βελτιστοποίησε τις δράσεις του, επικεντρώνοντας σε τρεις βασικές προκλήσεις: την ένταξη μέσω της ψηφιακής μάθησης, την αντιμετώπιση της κακοποίησης και την υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης.

Το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Κατά την περίοδο 2024–2025, το Ίδρυμα Vodafone ωφέλησε άμεσα και έμμεσα σχεδόν 1.000.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη δέσμευσή του για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν μια ποικιλία πρωτοβουλιών: από τη γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών με τις επιστήμες STEM, έως την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας μέσω της εφαρμογής και ιστοσελίδας Bright Sky, αλλά και τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των λιβαδιών της Ποσειδωνίας. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δράσεων είναι η πίστη στη δύναμη της τεχνολογίας για κοινωνική ευημερία και βιωσιμότητα.

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